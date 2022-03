Sofie Linde nåede igennem en stor del af følelsesregisteret, da strømmen pludselig gik på 'X Factor'-scenen fredag aften, og både scene og skærm blev kulsort.

Først blev værten forvirret. Så træt. Og til sidst rørt. Men aldrig bange.

»Og det er egentlig syret, for hvis det var sket i USA, havde man nok tænkt 'terror, og nogen havde sikkert rejst sig og råbt: 'We're all gonna die!', men publikum her var grundlæggende trygge. Og selvom det uden tvivl var syret at stå i, så var det på bagkant virkelig rørende,« fortæller Sofie Linde.

Det var hende, der som værten, programmets trygge anker, skulle holde seerne i hånden og forklare, hvorfor der pludselig var sort skærm hjemme i stuerne, og at programmet snart ville fortsætte.

Lyset går og studiet lægger hen i mørke. X Factor-liveshow i Brøndby fredag den 11. marts 2022. X Factor sæson 15, liveshow 3. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere Lyset går og studiet lægger hen i mørke. X Factor-liveshow i Brøndby fredag den 11. marts 2022. X Factor sæson 15, liveshow 3. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

Men sandheden er, at hun ikke anede det. Der var helt stille i hende øresnegl.

»Det syrede er, at min første tanke var, at nogen havde fødselsdag, og at produktionen havde glemt at briefe mig om, at nogen nu ville komme ind med en kage. Hvilket er latterligt. men det tænkte jeg,« griner Sofie Linde næsten forlegent.

Men hurtigt stod det klart for hende, at der var strømsvigt, og hun nu skulle padle det bedste, hun havde lært.

»Det er ikke rart for nogen værter at padle. Heldigvis havde jeg Maria og Mads (Ranum og Moldt, red.) at tale med på scenen og læne mig op ad, for lynhurtigt løber du bare tør for ting, der er hyggelige og giver mening.«

Derfor valgte TV 2 at afbryde showet og sætte reklamer på, indtil man havde lokaliseret fejlen og sat strøm til studiet igen.

Til stor ærgrelse for flere seere.

»Ærgerligt, at de ikke blev i mørket og sendte. Det giver en særlig stemning, når man også er med, når det uforberedte sker,« lød det fra en læser af B.T.s liveblog.

Men Sofie Linde er nu meget glad for beslutningen om at afbryde showet.

»Det er ikke rart at gøre noget på ubestemt tid. Hvis jeg fik at vide, jeg bare lige skulle holde den i 20 minutter, ville det være okay, men sådan en: 'Bare bliv ved, så ser vi', det er altså hårdt,« siger Sofie Linde.

»Og da det så viste sig at vare 40 minutter, er jeg rimelig glad for, at jeg ikke skulle gøre det. For det er i forvejen rimelig hårdt at være vært på sådan et program, og man bliver sgu træt. Så jeg var glad for en pause.«

Pausen blev brugt på at holde stemningen og humøret oppe.

Mens seerne fik lov at se reklamer, sad publikum i mørket og sang 'I en lille båd, de gynger'. Bandet spillede lidt, og publikumsopvarmer Henrik Abel gik på scenen og 'tog en for holdet', som Sofie Linde udtrykker det.

»Så gik der natterendstemning i den, så det endte med at blive ret særligt.«