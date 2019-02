Sofie Linde er kendt som hele Danmarks X Factor-vært, mens Anders Breinholt sidder i værtsstolen i programmet Natholdet.

Men nu slår de to kendte ansigter pjalterne sammen i et helt nyt show, der får premiere i starten af 2020 på Aveny-T på Frederiksberg.

Showet får titlen 'Linde og Breinholt - En slags forestilling', og præcis hvad det kommer til at indebære vides endnu ikke. Projektet er nemlig stadig under udvikling, men de to hovedpersoner lover, at man godt kan glæde sig.

»Man skal se frem til en samfundskritisk forestilling, hvor man roligt kan læne sig tilbage og åbne den mentale kuffert og forvente viden til lagring deri. Man går derfra som et nyt og klogere menneske,« lyder det fra Anders Breinholt i en pressemeddelelse, da han skal forklare showets indhold.

Makkeren Sofie Linde er dog ikke helt enig.



»Det er løgn… Det skal man ikke se frem til. Men vi har gjort os umage for, at folk bliver underholdt og får en god aften i vores selskab,« siger tv-værten.

»Ja okay, det er måske rigtigt nok. Men jeg har tænkt mig at sige mange kloge ting – så lidt kan man tage med sig videre fra forestillingen,« kvitterer Anders Breinholt.

Selvom det er første gang, Sofie Lind og Anders Breinholt skal stå på en teaterscene sammen, så er de to tv-værter bestemt ikke fremmede for hinanden, og Sofie Linde har således medvirket i flere udgaver af Natholdet, der har kørt på TV 2 siden 2010.

Til januar har Sofie Linde og Anders Breinholt premiere på et nyt show. Foto: Oscar Meyer Vis mere Til januar har Sofie Linde og Anders Breinholt premiere på et nyt show. Foto: Oscar Meyer

Udover det kommende show har de to populære værter nok at tage sig til i disse dage. Fredag starter X Factor liveshows, der har Sofie Linde i spidsen som vært, og derudover bruger den 29-årige selvlærte tv-vært dagligt tid på at opdatere sine over 400.000 følgere på Instagram.

Anders Breinholt optager 18. sæson af Natholdet, og derudover laver han podcasten Anders & Anders med sin gode ven og mangeårige kollega Anders Lund Madsen. De to startede i sin tid det ikoniske radiosatireprogram De sorte spejdere på P3.

'Linde og Breinholt - En slags forestilling' har premiere den 9. januar 2020 på Aveny-T. Billetter til showet koster mellem 330 og 410 kroner og i salg fra torsdag den 28. februar.