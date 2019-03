X Factor-vært Sofie Linde oplevede en dramatisk debut på TV2.

I den store live-premiere på TV2's udgave af X Factor skulle vært Sofie Linde både holde styr på en uregerlig Thomas Blachman og et teknisk uheld.

»Det var vildt nok. Alt fra teknisk nedbrud til dødskys-drama. Der var ild under fadet i dag,« fortalte hun bagefter til B.T. med sit velkendte høje humør.

Først måtte hun ind på scenen til Oh Lands pigegruppe Echo, hvis optræden måtte starte forfra på grund af der ikke kom lyd ud af deres mikrofoner.

sendxnet Sofie Linde smider Thomas Blachman ned ad scenen da han vil give et dødskys til den deltager der skal sige farvel til X Factor. X Factor 12, Liveshow 1, fredag den 1. marts 2019. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere sendxnet Sofie Linde smider Thomas Blachman ned ad scenen da han vil give et dødskys til den deltager der skal sige farvel til X Factor. X Factor 12, Liveshow 1, fredag den 1. marts 2019. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

»Jeg når slet ikke at tænke. Jeg hører bare, der er teknisk nedbrud og så bare ind og høre pigerne, om de er okay. Det er jo aldrig fedt at skulle starte noget forfra, men de klarede det sindssygt godt,« fortæller Sofie Linde.

Da premiereprogrammet var nået til sin dramatiske afslutning, hvor Thomas Blachman skulle vælge mellem at stemme Oh Lands gruppe Dr. Rolf og kanylerne hjem eller Ankerstjernes unge sanger Patrick, måtte Sofie Linde endnu engang til undsætning.

Thomas Blachman elsker dramatik, så han rejste sig pludselig for at ville give den udstemte deltager et 'dødskys'. Men her hoppede Sofie Linde ind og afbrød.

»Jeg gjorde ham en stor tjeneste. Vi skal ikke engang tænke os til scenariet. Det var en dårlig ide, som jeg fik stoppet,« fortæller Sofie Linde og understreger, at de hurtigt blev gode venner igen.

»Der skal man mærke sin mavefornemmelse, og der gik min grænse,« uddyber hun over for ritzau.

Som altid i X Factor får Sofie Lindes tøjvalg derudover en masse opmærksomhed fra seerne på de sociale medier. I aftenens program havde hun valgt en kjole fyldt med hjerter.

»Vi skulle bare dræbe det i kærlighed. Det var første gange. Jeg synes, der var lidt heftig stemning i studiet, men nu er vi i gang, og dommerne har jo arbejdet med deres forskellige teams, og stregerne er kridtet op, og så bliver de vilde. Jeg fik hele tiden at vide i min øresnegl, at vi var korte på tid - ja ja, men hvordan vil du stoppe dem,« lød det fra Sofie Linde.

Det var Oh Lands gruppe Dr. Rolf og kanylerne der blev stemt ud af X Factor.