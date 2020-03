Det var ikke en nem opgave, som Sofie Linde kom på fredag aften, hvor hun skulle være vært for et liveshow uden et publikum.

Den udfordring klarede hun dog til UG med både kryds og slange.

Det mente B.T.'s læsere samt adskillige brugere på sociale medier i hvert fald.

'Jeg må sige, at Sofie Linde sku' kan noget! Hun evner at få showet til at køre!' skrev en B.T.-læser for eksempel.

»Det er jeg så glad for at høre,« lød det fra en lettet Sofie Linde, da B.T. efter showet fortalte hende om de rosende ord.

»Det var en svær, svær aften. Publikum manglede virkelig. De er den sidste spiller i forhold til at give deltagerne selvtillid og anerkendelse efter at have præstereret noget vanvittigt svært på scenen,« fortsatte hun.

I det hele taget var oplevelsen meget speciel, fortalte værten.

»Det var en weird omgang, men vi gjorde det, og det viser bare, at man ikke kan trække på nogen som helst erfaring i det her program, for man ved aldrig, hvad der vil ske.«



Sofie Linde afviste, at det manglende publikum gjorde hende mere nervøs end normalt.



Se hele hendes svar omhandlende dette i videoen øverst oppe.

Sofie Linde kører den der hele vejen hjem uden problemer. Hun behøver sgu ikke noget publikum #xfactor #xfactordk — Michael Jensen (@MicJensen) March 6, 2020

Her viser @SofieLindeLau hvorfor hun vinder priser for hendes værtsskab år for år #xfactordk — Guldstrand (@Guldstranden) March 6, 2020