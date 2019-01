Tv-værten er en af de fem deltagere til den kommende sæson af 'Stormester'.

Sofie Linde kan i øjeblikket opleves på TV 2 hver fredag aften, når der sendes et nyt afsnit af ‘X Factor’. Men TV 2-seerne kan allerede nu begyndt at glæde sig til at se meget mere til den populære tv-vært på kanalen, når talentshowet slutter til foråret.

Nu ligger det nemlig fast, at Sofie Linde er en af de medvirkende i den kommende sæson af ‘Stormester’. Det afslører programmets vært, Lasse Rimmer, i et opslag på Facebook, hvor han har delt et billede af Sofie Linde og medværten i programmet, komikeren Mark Le Fêvre.

– Gæt om Sofie Linde er en af de fem deltagere i Stormester ‘19? Skal du have hjælp? Ja. Ja, Sofie Linde er en af deltagerne. Kan du gætte svaret nu? skriver komikeren til billedet.

I ‘Stormester’ kæmper fem kendte danskere mod hinanden i forskellige skøre, krøllede udfordringer, som de hver især løser på alle tænkelige og utænkelige måder. I første sæson kæmpede Christian Fuhlendorff, Lina Rafn, Nikolaj Stockholm, Ruben Søltoft og Julie Ølgaard mod hinanden, hvor førstnævnte tog den samlede sejr.

Allerede nu ligger det fast, at Sofie Linde skal kæmpe mod skuespiller og tv-vært Stephania Potalivo og komiker Melvin Kakooza. De sidste to deltagere til sæsonen er endnu ikke offentliggjort, ligesom det heller ikke vides, hvornår programmet får premiere.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk