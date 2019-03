»Jeg synes, det er forfærdeligt,« lyder det fra Sofie Linde.

Hun taler om rap-gruppen Maria og Beas pludselige exit fra X Factor. Det skete nemlig, fordi Beas far mistede livet til en hjerneblødning torsdag.

Sofie Linde fortæller, at hun bestemt ikke ønsker for nogen, at de skal opleve det, som de to piger lige nu går igennem.

Det er hårdt, og hun har ondt af dem.

»Det er de værst tænkelige vilkår at forlade det her under,« siger den 29-årige X-Factor-vært.

Vært Sofie Linde. Foto: Martin Sylvest Vis mere Vært Sofie Linde. Foto: Martin Sylvest

Men selvom vi desværre ikke ser Maria og Bea i X-Factor igen, så har de på den tid, de har været med, virkelig nået at markere sig, synes Sofie Linde.

»Det er to, der går ind og sætter punktummer i sætninger. De er sig selv, og de vil være sig selv. De bestræber sig på at være unikke og særlige,« siger hun.

Hun fortæller også, at det ikke kun er på scenen, at Maria og Bea har gjort sig bemærket.

De er nemlig også både seje og sjove bag kameraerne.

»Bag om X-Factor har de betydet rigtig meget for den gode stemning,« siger hun og fortsætter:

»Det har vi manglet i dag.«

Næste fredag står den på semifinale i X-Factor, hvor alle stemmerne fra aftenens show vil være med til at bestemme, hvem der skal videre til finalen i Horsens.