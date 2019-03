Efter Hugo Helmig i sidste weekend blev afsløret i at have et kokainmisbrug, har han endnu ikke udtalt sig udover et opslag på Instagram.

Fredag aften optrådte han så i X Factor - hvilket blev stærkt kritiseret - og da han efter nummeret stillede op til en lille snak med vært Sofie Linde, havde han muligheden for at tale ud til nationen.

Den greb han ikke. I stedet spurgte Sofie Linde, hvad han syntes om årets X Factor-felt, og efter en kort hilsen smuttede han igen.

På et pressemøde efter aftenens X Factor-show, fortalte Sofie Linde om det korte Hugo Helmig-interview.

Hugo Helmig på scenen ved X Factor 12, Liveshow 3, Fredag d. 15. marts 2019, Tema: Sange fra 2018/2019. Foto: Martin Sylvest

»Jeg har i virkeligheden ret stor frihed på scenen, men jeg synes ikke, det er mit job at pege på nogen. Så jeg stillede Hugo de spørgsmål, jeg ville stille en hver anden solist i X Factor.«

Sofie Linde uddybede:

»Jeg synes, at det der er sket op til nu må være op til Hugo og hans team. De har vurderet, at han var klar til at komme i dag - det var helt op til dem, om det skulle gennemføres.

Hun tilføjer, at de ikke havde aftalt noget backstage om ikke at stille »farlige« spørgsmål.

»Nej, det er ikke mit job. Men han har jo også sagt undskyld. Jeg tror, han har sagt, hvad der skal siges - uden at jeg ved noget som helst, for jeg har ikke talt med manden om det. Jeg tror, han har haft nok at tænke på i dag.«

Sofie Linde forklarede også kort, hvorfor hun lavede en Ghita Nørby-joke overfor Thomas Blachman i starten af showet.

»Vi har gået og joket lidt frem og tilbage i dag. Han har tidligere kaldt mine spørgsmål uintelligente, så jeg tænkte, her kan jeg fange ham. Men det er kærligt ment. Vi driller altid hinanden. Der er sgu god stemning.«

