Sofie Gråbøl modtog i denne uge Nordens Sprogpris ved et arrangement i Oslo, og egentlig var det en pris, der først overraskede skuespilleren en anelse.

»Først tænkte jeg: Det er da totalt ufortjent,« forklarer Sofie Gråbøl til B.T.

Hun modtager prisen for at øge international opmærksomhed omkring nordisk populærkultur og for at bringe det danske sprog ud over grænserne i Norden.

Tidligere har serien Skam, møbelgiganten Ikea og danske Ghita Nørby også modtaget prisen, som Sofie Gråbøl nu også kan skrive på cv’et, selvom hun først var noget uforstående.

50-årige Sofie Gråbøl. Foto: Nils Meilvang Vis mere 50-årige Sofie Gråbøl. Foto: Nils Meilvang

»Jeg er jo ikke et menneske, der har arbejdet for udbredelsen af nordisk sprog. Det er bare et meget lykkeligt biprodukt af det, jeg har brugt mit liv på, men jeg bliver da super rørt over, at nogen mener, jeg har gjort en forskel,« siger skuespilleren, der i øjeblikket er aktuel i Lars von Triers 'The House That Jack Built' og Paprika Steens julefilm 'Den tid på året'.

Sofie Gråbøl fyldte 50 år i sommer, og med alderen har skuespilleren også oplevet, at det nordiske fællesskab betyder mere for hende. Hun mener heller ikke, man skal undervurdere betydningen af de nordiske sprogs sammenhængdkraft.

»Der er noget helt fantastisk i, at man kan kommunikere på sit eget sprog og stadig forstå hinanden. Ens modersmål har en dybde, som fremmedsprog ikke har. Skam fik den jo sidste år, og det var enormt godt set, for den serie blev jo en stor åbning ind til det norske sprog,« siger skuespilleren.

Hun fik overrakt Nordens Sprogpris af Norges kulturminister mandag i Oslo, og gensynet med vores nordiske naboland satte tanker i gang.

Sofie Gråbøl morer sig lidt over, at folk taler så meget om hendes lille rolle i HBO-serien Gentleman Jack. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sofie Gråbøl morer sig lidt over, at folk taler så meget om hendes lille rolle i HBO-serien Gentleman Jack. Foto: Nils Meilvang

»Jeg tror, jeg flytter til Norge,« siger skuespilleren med et glimt i øjet, uden at tanken dog er helt urealistisk.

»Jeg er fuldstændig vild med nordmænds sind og humor. Jeg føler mig meget hjemme i Norge, og det var utroligt dejligt at være tilbage. Det kan da være, man skulle flytte derop og finde en sød nordmand,« griner Sofie Gråbøl, der i 2006 blev skilt fra filmklipper Jacob Thuesen.

Sofie Gråbøl er enormt glad for at modtage Nordens Sprogpris, og så synes hun, det er en lille smule sjovt, hvordan nogle af de ting, hun laver, får væsentligt mere opmærksomhed end andet.

»Det er sjovt, for så har man en minimal rolle i en HBO-serie, som de snakker om i radioavisen, og så kan man lave ting, man selv synes er vigtige, som ingen opdager. Jeg er meget stolt af Nordens Sprogpris,« griner Sofie Gråbøl.

Blå bog Sofie Gråbøl Sofie Gråbøl er født den 30. juli 1968 og er 50 år gammel.

Hun har ingen uddannelse, men er selvlært skuespiller.

Debuterede som skuespiller i 1986 som hovedrollen i filmatiseringen af Tove Ditlevsens Barndommens gade.

Har siden spillet med i en lang række film, teaterstykker og tv-serier, heriblandt er nogle af de mest kendte; Blinkende Lygter, Mifunes sidste sang, Den eneste ene, Nikolaj og Julie og Forbrydelsen.

I øjeblikket er Sofie Gråbøl akutel i Lars von Triers The House That Jack Built og Paprika Steens julekomedie Den tid på året.

Sofie Gråbøl har i din karriere vundet flere Robert- og Bodilpriser og vundet den prestigefyldte britiske Bafta-pris for sin rolle i Forbrydelsen.

Privat har Sofie Gråbøl sønnen Bror på 17 år og datteren Gudrun på 14 år med filmklipper Jacob Thuesen. De to blev skilt i 2006.