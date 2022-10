Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sonny Fredie Pedersens forældre, Søs Fredie Pedersen og Mickey Fredie Pedersen, er for første gang inde og se deres søn i 'Vild med dans'.

Men det betyder ikke, de ikke allerede har nydt rigeligt godt af, at sønnike er tilbage i Danmark for at være dommer i dansekonkurrencen.

Hvordan har det været at have Sonny tilbage i Danmark i så lang tid?

»Ingen kommentarer,« joker Mickey Fredie Pedersen.

»Det er fint nok! Alt er godt,« tilføjer han.

»Mor synes, det er dejligt!« følger Søs Fredie Pedersen op.

Ikke mindst kan hun mærke det i køkkenet, at der i disse uger er blevet lavet et par omgange mere af sønnens livret.

»Der bliver lavet mange frikadeller lige i øjeblikket! Det har han faktisk lært sin kæreste at lave, og det er lidt svært ovre i USA, for man kan ikke købe hakket kalv og flæsk!«

Dommerbordet med Sonny Fredie Pedersen i midten er klar i Det Kongelige Teater til fredagens 'Vild med dans - knækker cancer'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Dommerbordet med Sonny Fredie Pedersen i midten er klar i Det Kongelige Teater til fredagens 'Vild med dans - knækker cancer'. Foto: Martin Sylvest

Normalt kan der nemlig godt gå længe imellem, at familien Fredie Pedersen får set hinanden, når Sonny normalt bruger tiden i USA.

Også på trods af, at familien arbejder sammen.

»Vi uddanner jo dansere sammen, så vi flyver jo hele tiden frem og tilbage, men der kan godt gå fire-fem måneder, hvor vi ikke ser ham,« fortæller Søs Fredie Pedersen.

»Men at have ham ti uger her, det er anderledes! Det er mange år siden, men det er hyggeligt nok!«

Søs og Mickey Fredie Pedersen er for første gang inde til 'Vild med dans' for at se deres søn Sonny i sin nye rolle som dansedommer. Denne fredag foregår det i Det Kongelige Teater, da dansekonkurrencen er i en særudgaven i anledningen af Knæk Cancer-ugen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Søs og Mickey Fredie Pedersen er for første gang inde til 'Vild med dans' for at se deres søn Sonny i sin nye rolle som dansedommer. Denne fredag foregår det i Det Kongelige Teater, da dansekonkurrencen er i en særudgaven i anledningen af Knæk Cancer-ugen. Foto: Martin Sylvest

Men Sonny »må sgu selv om« – som hans far siger – om han vil fortsætte med at lave 'Vild med dans', for »han er en voksen dreng«.

Heller ikke hvordan han giver karakterer i dansekonkurrencen vil forældrene »blande sig i«, fortæller Søs Fredie Pedersen.

»Det er det bedste, du har sagt indtil nu,« joker Mickey Fredie Pedersen.

»Altså vi har været gift i 43 år, så alt er godt,« forsikrer en grinende Søs Fredie Pedersen, før ægteparret går ind mod 'Vild med dans – knækker cancer' for at se deres søn live for første gang i programmet.