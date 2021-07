Søren Vester elsker fællesskab. Så meget, at han i maj måned sagde ja til at gå 100 kilometer – alene fordi han skulle gøre det i godt selskab. Sammen med »tre gutter, der i gamle dage kom på det samme diskotek«, aftalte han i maj at gå Salling rundt – 100 kilometer på 24 timer.

Hjemmefra havde han besluttet, at han ville gå i sine gamle arbejdsstøvler, og at han ville skifte strømper for hver 25 kilometer. Ellers havde han ikke forberedt sig. Turen var hård, men han gik til opgaven på samme måde, som han går til alle andre:

»Jeg tager det første skridt, og så løser jeg problemerne, som de opstår.«

Det virkede – efter præcis 23 timer og 55 minutter kom han i mål – med kun »to små vabler«.

Du kender Søren Vester fra DR-programmet 'I hus til halsen', hvor han hjælper trængte husejere med at gøre deres bolig salgsklar. Nu er han rykket ud i haven, er udråbt som 'Søren Ryges efterfølger' og er blevet vært på sit eget haveprogram, 'Søren Vesters have'.

At han dermed skal udfylde gummistøvlerne efter en af DRs mest populære værter, tager han med ophøjet jysk ro:

»Vi forsøger at gøre det på vores egen måde,« siger han og slår fast, at han ikke er haveekspert – haven er hans hobby:

»Det er vanvittig fedt at få lov at dele min passion, men jeg påberåber mig retten til at fejle. Det er godt tv at være i tvivl, for så er man ikke et orakel, men en arbejdsmand,« siger han.

Hunde Isa er med, når Søren Vester er i haven. Foto DR Vis mere Hunde Isa er med, når Søren Vester er i haven. Foto DR

Der er nok at være i tvivl om. For på den gamle præstegård i Thise, hvor Søren Vester bor med konen, Dorthe, sønnerne, Holger og Sigurd, og hunden Isa, er haven på 10.000 kvadratmeter.

Hidtil har han brugt sit krudt på at sætte huset i stand, men i løbet af 12 afsnit vil han nu kaste sig over haven og forvandle det, der lige nu er »rigtig meget græsplæne« til et blomsterhav med plads til en aktiv familie.

Ud over blomster og en køkkenhave med snorlige rækker skal der være plads til en springbane til den 11-årige Sigurd, der er ivrig gymnast, og til det telt, som Holger på 14 fik i julegave, og som han siden februar har boet i.

»Nu er han flyttet hjemmefra – det må han selv rode med.«

Alt om Søren Vester Han er 43 år.

Uddannet designarkitekt fra Danmarks Designskole med speciale i rum og møbler.

Gift med Dorthe Vester.

Far til Holger på 14 og Sigurd på 11 år.

Bor på den gamle præstegård i Thise.

Kendt fra DR-programmet 'I hus til halsen' og 'Mesterskaberne'. Har også arbejdet på TV 2s 'Vores genbrugshjem', 'Vesters Verden' på TV 2 FRI og 'Velkommen hjem' på TV3.

Skal gennem 12 afsnit af DR-programmet 'Søren Vesters have' forvandle en 10.000 kvadratmeter stor græsplæne til et blomsterhav.

Apropos hvem der må rode med hvad, så har Dorthe Vester en klar regel: »Alt fra dørtrinet og ind« er hendes ansvar, mens »alt fra dørtrinet og ud« er hendes mands.

»Så i haven er det Søren Vester, der bestemmer,« siger han, men tilføjer hurtigt:

»Altså, Dorte må godt være med.«

Men nogle gange har hun lyst til at slå en smutvej, og det passer ikke altid hans gemyt.

»Den hurtige løsning er ikke altid den rigtige løsning for mig. Jeg skal gøre mig umage, for jeg gider ikke 'godt nok'.«

Det betød blandt andet, at han i januar iført pandelampe fordelte over 100 kubikmeter jord med en minigraver, fordi der ikke var tilstrækkeligt med lyse timer i døgnet til, at han kunne nå at blive færdig til programstart.

Indtil videre har seerne belønnet ham for indsatsen. I sidste uge var 'Søren Vesters have' det fjerdemest sete program på DR1 med 616.000 seere. Egentlig overrasker det ham ikke:

»Jeg appellerer ikke til alle mennesker, men jeg appellerer ret bredt.«

Skulle dét ændre sig – eller hvis seerne begynder at brokke sig – er det en fordel at bo i Thise.

»Hvis jeg slukker for de sociale medier, møder jeg kun dem oppe ved købmanden, som jeg plejer at møde,« siger han med et skævt grin.

Byen tæller kun omkring 200 indbyggere, men for den 43-årige havemand er det vigtigt at høre til i flokken. Derfor er han aktiv i den lokale borgerforening og i idrætsforeningen, hvor han har et gymnastikhold med deltagere fra 18 til 65 år, hvor »alle kan slå en salto«.

Søren Vester er vokset op cirka 10 kilometer fra præstegården i Thise, men som ung flyttede han til storbyen. Han har været glaspuster i Aarhus, har læst i Helsinki og uddannede sig i København – som designer med speciale i rum og møbler. Men han længtes efter sammenhold – og fællesskab.

»Designverdenen kan hurtigt blive en 'mig-kultur' og en smule overfladisk. Det er jeg ikke så god til.«

Så da hans kone blev gravid første gang, spændte han med egne ord karrieremæssigt ben for sig selv. Som han siger med slet skjult ironi:

»Det var en dum beslutning at blive designer – og så flytte til Vestjylland.«

Ofte hører han folk sige »Det kan Vester da gøre«, hvilket har sikret ham »et broget arbejdsliv«.

Plæneklipperen, som havemanden har arvet fra sin gamle nabo, 'Menneske Mortensen'. Foto DR Vis mere Plæneklipperen, som havemanden har arvet fra sin gamle nabo, 'Menneske Mortensen'. Foto DR

Han lever af at holde foredrag, lave tv, indrette restauranter – for eksempel 'Formel B' i København – og designe alt fra postkasser og annekser til præstegårdens nye tag. Men han har også arbejdet som lærer og handicaphjælper.

»Jeg har aldrig været bange for at lave noget forskelligt, bare det er sammen med mennesker.«

Den 43-årige altmuligmand samler mennesker – og han samler på historier om mennesker.

Hver dag, når han kører gennem birkealleen til præstegården, tænker han på den tidligere pastor Wieck, der plantede træerne 5. maj 1945. Når han tænder sin plæneklipper, sender han en tanke til sin tidligere nabo, den evige ungkarl, der blev gift som 72-årig. Han bliver glad når han bruger den planteske, som han i niende klasse lavede til sin far i metalsløjd, og når han ser de planter vokse, som han har arvet fra sin bedstemor, der døde for 20 år siden.

»For mig giver det mening, at jeg står på skuldrene af nogle andre, og at jeg nu skaber noget for dem, der komme til at bo i præstegården, når vi engang er båret over til naboen.«