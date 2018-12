Kunne du forestille dig Søren Pilmark som en del af Olsen Banden?

I forsommeren 1968, da den populære danske skuespiller var 12 år gammel, var han tæt på at blive en del af Erik Ballings legendariske filmunivers.

Ude på Nordisk Film i Valby var man i gang med at caste skuespillere, til hvad der skulle blive den mest populære danske filmserie nogensinde, og her ledte man specifikt efter børn i 6.-7. klasses-alderen.

I den første Olsen Banden-film har bandens evigt efterhalsende tøffelhelt Kjeld nemlig ikke kun ét, men tre børn, og her var Søren Pilmark til casting på rollen som Kjelds ældste søn, Birger.

Søren Pilmark er til foråret aktuel på Kanal 5 i tv-serien 'Gidseltagningen'. Foto: Nils Meilvang Vis mere Søren Pilmark er til foråret aktuel på Kanal 5 i tv-serien 'Gidseltagningen'. Foto: Nils Meilvang

»Hvor faen ved du det fra,« griner Søren Pilmark, da B.T. møder den i dag 63-årige skuespiller på et pressemøde for Kanal 5’s nye dramaserie ’Gidseltagningen’.

»Men ja, det var jeg. Jeg kan ikke huske så meget fra det. Vi var en masse drenge, der kom ud på Nordisk Film, og så skulle der laves en Olsen Banden-film,« mindes han kort om rollen, der endte med at gå til en anden.

»Rent faktisk var jeg med i en Nordisk Film-produktion som statist, da jeg var en helt lille dreng, der hed ’Den kære familie’. Jeg mener, det var med Ebbe Langberg og Helle Virkner,« tilføjer han.

Og rigtig nok debuterede Søren Pilmark, der senere blev kendt for især den musikalske satiregruppe ’Ørkenens sønner’, på film i 1962 syv år gammel, hvor han på rollelisten blot var krediteret som ’Dreng på gaden’.

Kjelds børn i den første Olsen Banden-film. Søren Pilmark skulle have spillet drengen længst til højre. Rollen gik istedet til Asger Batting Clausen. Foto: Pressefoto Vis mere Kjelds børn i den første Olsen Banden-film. Søren Pilmark skulle have spillet drengen længst til højre. Rollen gik istedet til Asger Batting Clausen. Foto: Pressefoto

Rollen som Kjelds søn Birger gik for resten til Asger Batting Clausen, der efter den første Olsen Banden-film forlod filmbranchen og i dag er uddannet ingeniør og underviser på Københavns Erhversakademi.

Tidligere har han fortalt til B.T. om dengang i 1968, da han snuppede en rolle i Olsen Banden foran Søren Pilmark, da hans skoleklasse fik besøg af Nordisk Films castere.

»Vi skal bruge en meget klog fyr, der kender svaret på alt. Så vendte hele klassen sig om og pegede: ’så er det ham der’,« fortalte han.

Allerede i den anden Olsen Banden-film valgte Erik Balling at fjerne to af Kjelds børn fra filmene, så det er ikke til at vide, hvor mange film Søren Pilmark havde været med i, hvis han havde fået rollen.