Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søren Larsen og Maria Schrøder vejede henholdsvis 131,6 kg og 84,3 kg inden deres deltagelse i DR-programmet 'Fede Forhold'.

Faktisk stod det så slemt til, at Søren Larsen under sit første sundhedstjek, fik fortalt, at hans målinger var så dårlige, at alle alarmer buldrede. Han var i faretruende risiko for at blive ramt af en alvorlig livsstilssygdom.

Men i programmets sidste episode kom det frem, at Søren Larsen endte med at have tabt sig 38,9 kg og vejer nu 92,7 kg. Maria Schrøder endte med at have tabt sig 12,6 kg og vejer nu 71,7 kg. Og hvordan går det så nu, måneder efter programmet sluttede?

Da B.T. ringer til parret, er meldingen klar.

»Det går super godt. Vi har fået en masse ting ud af at medvirke, så det går rigtig godt,« siger Maria Schrøder.

Søren Larsen og Maria Schrøder fra DR-programmet ‘Fede Forhold’ kæmper stadig videre for at ramme drømmevægten efter programmets sidste episode.

Maria Schrøder og Søren Larsen før deres deltagelse i 'Fede Forhold'. Foto: STV Vis mere Maria Schrøder og Søren Larsen før deres deltagelse i 'Fede Forhold'. Foto: STV

»Vi lever stadigvæk, som vi gjorde i programmet, for vi vil fortsat gerne nå vores mål,« fortæller Maria Schrøder.

Men familien er dog ikke blevet fanatiske. De finder stadig plads i kalorieregnskabet til at spise fredagsslik med børnene og spise is, når familien er på ferie i Frankrig.

»Vi vejer det samme, som vi gjorde i det sidste program. Men nu har vi været på ferie, og der har vi spist flere is, end vi normalt gør, så vægten har stået stille.

Søren Larsen og Maria Schrøder kan ellers godt lide den sunde livsstil og ønsker at fortsætte med den, når målet for vægttabet er indfriet, så dagene, hvor slikket var hverdagskost, er borte. I stedet er de byttet ud med sund kost og motion.

Maria Schrøder og Søren Larsen ved sidste vejning. Foto: STV Vis mere Maria Schrøder og Søren Larsen ved sidste vejning. Foto: STV

Parret begyndte under programmet også at løbe, og Maria gennemførte også et fem kilometer langt løb med den personlige træner, Daniel Knaap. Men løberiet er dog sat på midlertidig pause, da familien netop har holdt ferie i Frankrig, hvor varmen ikke tillod samme aktivitetsniveau som hjemme i Danmark. Hun har dog planer om at starte op med løbet igen i denne uge.

»Jeg kommer nok ikke til at løbe fem kilometer igen, men jeg gad godt løbe tre kilometer hver anden dag,« fortæller Maria Schrøder.

Hun fortælle samtidig, at hendes mand, Søren Larsen, er skadet efter sine løbeture, men fortsat holder sig aktiv ved at lægge fliser i indkørslen, og så går han til supermarkederne, når der skal handles.

»Det er ikke unormalt, at Søren går 12.000-15.000 skridt om dagen,« beretter Maria Schrøder.

I ‘Fede Forhold’ kan man også se, at Søren Larsen og Maria Schrøder har gang i en større renovation, og den proces begejstrer ikke ligefrem Maria Schrøder. Men den langvarige renovering skrider stille og roligt fremad, omend der er lang vej endnu.

»Det er den evige smerte. Indvendigt er der intet nyt, men indkørslen er lagt, og håndværkere pudser huset udvendigt.«

Ud over boligrenovation og vægttabet arbejdede Søren Larsen og Maria Schrøder også på at få et bedre forhold. Det gjorde de blandt andet ved at tage på date. Men siden kameraerne slukkede, har der ikke været meget dating for parret. Dog er der håb forude.

»På lørdag er det min fødselsdag, så Søren kan stadigvæk nå at finde på noget,« griner Maria Schrøder.

Se, hvor meget de andre par har tabt sig:

Det unge par fra Brejning, lidt syd for Vejle, Signe og Jesper Krambech, der i starten af DR-programmet vejede henholdsvis 84,6 kg og 100,8 kg, vejer nu ved programmets afslutning 70,3 kg og 75,1 kg.



Før, inden programmet:

Signe og Jesper Krambach inden vægttabet. Foto: STV Vis mere Signe og Jesper Krambach inden vægttabet. Foto: STV

Efter programmet:

Signe og Jesper Krambach i sidste episode af 'Fede Forhold'. Foto: STV Vis mere Signe og Jesper Krambach i sidste episode af 'Fede Forhold'. Foto: STV

Johnny fra Viborg og Inger fra Aalborg startede med at veje 96,3 kg og 95,1 kg. Ved programmets afslutning vejede de henholdsvis 79,1 kg og 79,4 kg.

Før, inden programmet:



Efter programmet: