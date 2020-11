Hvilken skuespiller skulle spille dig, hvis der blev lavet en serie om dit liv? Et spørgsmål, der så ofte er blevet stillet i middagsselskaber og andre sammenhænge.

Få får det i virkeligheden besvaret. Jens Møller er en af de få. Svaret er Søren Malling, og det er 'surrealistisk', fortæller den tidligere drabschef.

Ikke fordi Søren Malling er et bizart valg. Jens Møller er ganske tilfreds med valget. Nej, det handler om, at det er sært at se sig selv udefra på den måde, som han gør det i TV 2-serien 'Efterforskningen'.

»Jeg har haft lang tid til at vænne mig til tanken. Det mest surrealistiske er processen undervejs og at høre sig selv omtalt i tredje person ved diverse møder.«

»Så vænner man sig lidt til det, og man bliver bare et objekt – ikke mig.«

»Jeg har været til mange briefinger, hvor Jens Møller var en, man skulle tale om. På den måde blev Jens Møller mere Søren Malling end mig,« forklarer han.

Virkelighedens Jens Møller har selv været med til at lave serien, som Søren Malling har hovedrollen i.

De to Jens Møllere har da også talt meget undervejs.

Søren Malling i rollen som Jens Møller under et pressemøde. Foto: Henrik Ohsten/TV 2 Vis mere Søren Malling i rollen som Jens Møller under et pressemøde. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

»Mit arbejde har været nemt. Jeg har ikke skullet lære Søren Malling at være Jens Møller. Søren har jo kigget på mig og taget karaktertræk og mimik, som han ville tilføre rollen, og så har han sammen med Tobias Lindholm (instruktør, red.) fundet ud af, hvordan tv-seriens Jens Møller skulle være.«

Første gang, de to mødtes, fyldte de en termokande, fandt to kopper og smed det hele i en rygsæk, før de bevægede sig ud på en gåtur.

De gik langs Vestamager. Forbi det sted, hvor Kim Walls torso blev fundet dengang i 2017. De snakkede om livet.

Senere var de ude og skyde lerduer – nøjagtigt som Jens Møller gør det i TV 2-serien.

I virkeligheden er det Søren Malling, der skyder lerduer. Han er faktisk instruktør. Men Jens Møller holder også af at skyde. At gå på jagt. Og så fandt de hinanden over det.

Som en sjov detalje blev det med lerdueskydningen en del af serien. I serien står Jens Møller på skydebanen, da han bliver orienteret om den forsvundne svenske journalist.

Sådan var det ikke i virkeligheden. Og der er da flere detaljer i serien, der ikke er helt virkelighedstro. Men Søren Mallings portrættering rammer ret godt, mener Jens Møller. Eller rettere sagt: Det tror han.

»Det er svært for mig at vurdere, hvornår han er Jens Møller. Jeg har godt kunnet se, at der var nogle ligheder, men det er svært at forholde sig objektivt til, hvordan man selv bliver portrætteret. Men jeg er meget tilfreds.«

Jens Møller og Søren Malling. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jens Møller og Søren Malling. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg tænker, at jeg måske er mere levende og smilende i dagligdagen, end tv-serien giver anledning til at tro. Det er jo et alvorligt emne, og derfor er tv-seriens Jens Møller også en alvorlig mand.«

»Det bedste kvalitetsstempel må i virkeligheden være, at Ingrid Wall (Kim Walls mor, red.) en dag, da de havde set de første optagelser, kom og sagde: 'Nej, hvor er Søren meget ligesom dig'. Det fortalte jeg ham straks. Så havde han i hvert fald ramt noget, som de kunne genkende.«

Den tidligere drabschef fortæller med et smil, at der var ét tidspunkt, hvor han undrede sig over Søren Mallings fremstilling af ham.

Scener, hvor Søren Malling måtte gøre sig ekstra umage for at ramme essensen af virkelighedens drabschef.

Nu tidligere drabschef Jens Møller fotograferet ved en af de mange pressebriefinger, der blev holdt på Politigården i 2017. Foto: Uffe Weng Vis mere Nu tidligere drabschef Jens Møller fotograferet ved en af de mange pressebriefinger, der blev holdt på Politigården i 2017. Foto: Uffe Weng

»Han syntes, det var svært at lave pressemøderne, for som han sagde, skulle han jo lave de samme fejl som mig. Så sagde jeg: 'Hvad fanden snakker du om? Jeg har da ikke lavet fejl',« griner Jens Møller og fortsætter så:

»Så spillede han et pressemøde for mig, og så kunne jeg jo godt se det. At jeg lavede omvendt ordstilling, siger øh og sådan nogle ting. Det, syntes han, var svært at skulle lære.«