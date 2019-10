Da Søren Malling først blev spurgt, om han ville spille med i TV2's kommende tv-serie om mordet på Kim Wall, 'Efterforskningen', sagde han nej.

Den 55-årige skuespiller fik tilbudt den bærende rolle som drabschef Jens Møller, men han syntes, at sagen var alt for frisk i erindringen, og så havde han ikke lyst til, at man portrætterede Kim Walls morder, Peter Madsen.

»Jeg havde ikke lyst til, at man på nogle måder satte ham op på en piedestal og fx fra A til Z beskrev, hvor meget blod der var. Det synes jeg ikke giver nogen mening,« siger han til B.T.

Men det skal Søren Malling ikke være bange for, forsikrer seriens skaber, Tobias Lindholm.

Peter Madsen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Peter Madsen. Foto: Ida Marie Odgaard

Han har tidligere fortalt, at man slet ikke vil fokusere på Peter Madsen, og at serien tilmed er godkendt af Kim Walls forældre.

Da Søren Malling fik forklaret de nærmere tanker omkring 'Eftersforskningen', sagde han ja.

»Jeg fik forklaret, at det slet ikke handlede om 'ham'. Eller jo, det gør det jo, men han optræder ikke i serien. Og pigen optræder heller ikke som et parteret lig. Det handler isoleret set om drabsafdelingen hos Københavns Politi, og hvordan drabschefen ofrer et halvt år af sit liv på sagen,« siger Søren Malling.

»Det synes jeg er en spændende historie. Hvordan han hverken sov eller så sin kone og børn i et halvt år og efter fire måneder lignede en pose lort, fordi de sejlede rundt i en gummibåd på Øresund og ikke kunne finde ud af, hvad der var sket.«

Peter Madsen og Kim Wall på ubåden. Foto: PETER THOMPSON Vis mere Peter Madsen og Kim Wall på ubåden. Foto: PETER THOMPSON

Søren Malling fortæller, at de lige nu er halvvejs med optagelserne.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan man som kulisse har fået svejset skallen til en ubåd sammen.

Her har man understreget, at der ikke er tale om en tro kopi af Peter Madsens UC3 'Nautilius'.

Og man har travlt med at tage alle mulige forbehold, efter at serien har mødt kritik.

Pilou Asbæk og Søren Malling i rollen som henholdsvis anklager Jakob Buch Jepsen og drabschef Jens Møller. Foto: Henrik Ohsten / TV 2 Vis mere Pilou Asbæk og Søren Malling i rollen som henholdsvis anklager Jakob Buch Jepsen og drabschef Jens Møller. Foto: Henrik Ohsten / TV 2

Blandt andet har Kim Walls daværende kæreste, Ole Stobbe, fortalt til Weekendavisen, at han i dag fortryder, at han i starten hjalp til med serien.

»Vores mareridt skulle gøres til underholdning for publikums, pengenes og for, hvad jeg anså for at være en utilstrækkelig moralsk forklarings (om politiets utrættelige kamp for retfærdighed, red.) skyld. Bestemt ikke for vores skyld og slet, slet ikke for Kims.«

Det er lidt over to år siden, at opfinderen Peter Madsen slog den 30-årige svenske journalist Kim Wall ihjel i sin ubåd, efter de var sejlet fra København og ud på Øresund.

Serien 'Efterforskningen' kommer i seks afsnit på TV2 i efteråret 2020 og har ud over Søren Malling en lang række kendte skuespillere på rollelisten.

Virkelighedens anklager, Jakob Buch-Jepsen, og vicepolitiinspektør Jens Møller forlader retsbygningen i en pause under retssagen mod Peter Madsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Virkelighedens anklager, Jakob Buch-Jepsen, og vicepolitiinspektør Jens Møller forlader retsbygningen i en pause under retssagen mod Peter Madsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Pilou Asbæk indtager rollen som advokat Jakob Buch-Jepsen, der var anklager i sagen, mens de to svenske skuespillere Pernilla August og Rolf Lassgård spiller Kim Wals forældre.

Tobias Lindholm, der tidligere har instrueret roste film som 'Krigen', 'Kapringen' og 'R', har udtalt om sin opgave med 'Efterforskningen':

»Det er med stor ydmyghed, jeg er gået ind i at skabe 'Efterforskningen'. Der følger et stort ansvar med, når man vælger at fortælle historier om voldsomme begivenheder fra den virkelige verden. Derfor er jeg mere end taknemmelig for den opbakning, jeg møder – også fra nogle af Danmarks og Sveriges dygtigste skuespillere.«

Laura Christensen, Charlotte Munck, Henrik Birch, Anders Juul og Dulfi Al-Jabouri står også på rollelisten til 'Efterforskningen'.