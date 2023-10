Endnu en gang havde Søren Le Schmidt haft tid til at besøge systuen midt i sin træning.

Også i denne uge havde designeren mere end en finger med i spillet på både sit eget og Mie Moltkes outfit. Det vakte fredag aften begejstring hos dommer Nikolai Hübbe:

»Jeg ved godt, at jeg sidder her for at kommentere dansen, men det der outfit, det er simpelthen så elegant,« lød hans kommentar til nydanseren.

Dommeren forsikrede dog, at han også syntes, at det var ‘en meget elegant og stilrent vals,’ mens Sonny Fredie Pedersen mente, at fredagens dans var Søren Le Schmidts bedste indtil videre.

Flot så det ud, da parret dansede vals til covernummeret »Earned It«. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Alt i alt kvitterede dommerne med 31 point og også seerne gav parret lov at gå videre til næste uges jubilæumsfejring.

Selvom konkurrencen nu strammer til, vil Søren Le Schmidt stadig blive ved med at lægge timer på systuen.

»Men jeg slækker ikke på træningen for at designe,« sagde han efter dansen, mens Mie Moltke bakkede ham op:

»Vi danser alt hvad vi overhovedet må, nemlig tre timer hver dag fra søndag til torsdag.«

Det er ikke kun Søren Le Schmidt, der bruger tid på systuen. Alle par må komme med ønsker til deres eget tøj.

»Men fordi jeg også lever af det til hverdag, så er min interesse måske ekstra stor. For mig er det helt naturligt, at det hele hænger sammen, og at jeg tænker i design – hver fredag.«

Søren Le Schmidt har blandt andet designet den frakkekjole, som kronprinsesse Mary bar i forbindelse med prins Christians 18 års fødselsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

De seneste uger har Søren Le Schmidt ikke bare designet dansetøj. Han stod også bag flere af de kjoler, der søndag aften blev præsenteret ved prins Christians 18-års fødselsdagsfest.

Faktisk var han involveret i hele fem sæt galla-kjoler og -sæt.

Det gjaldt tøjet, som det unge par, der præsenterede Varde kommune havde på. Det gjaldt de kjoler som skuespillerne Flora Ofelia og Josephine Højbjerg bar til gallafesten, og det gjaldt den frakkekjole, som kronprinsesse Mary havde på, da hendes søn blev fejret på balkonen på Amalienborg slotsplads.