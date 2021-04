Filminstruktør Søren Kragh-Jacobsen glæder sig over Thomas Vinterbergs aktuelle Oscar-succes.

»Jeg er fuldstændig lykkelig for, at Thomas bliver så hyldet. Jeg har altid haft den holdning, at når en af mine kollegaer har stor succes, så slæber det andre med sig – jeg er selv slæbt med gennem årene, når dansk film har haft succes, og jeg håber da, at Thomas får en Oscar,« lyder det fra den 74-årige danske filmlegende, der selv har rejst rundt i verden med sine film.

I 1999 modtog han blandt andet stor international hæder med Dogmefilmen 'Mifunes sidste sang', der vandt Sølvbjørnen ved Berlinalen i Berlin.

Søren Kragh-Jacobsen i 1999, da 'Mifunes sidste sang' vandt Sølvbjørnen i Berlin. Foto: FABRIZIO BENSCH Vis mere Søren Kragh-Jacobsen i 1999, da 'Mifunes sidste sang' vandt Sølvbjørnen i Berlin. Foto: FABRIZIO BENSCH

'Mifunes sidste sang', der havde Anders W. Berthelsen og Iben Hjejle i hovedrollerne, blev også indstillet som det danske Oscar-bud, men kom ikke med i det endelige felt.

Søren Kragh-Jacobsen ved heller ikke, om han ville have kunnet klare presset, fortæller han:

»Jeg har selv vundet masser af priser, og det er jo altid rart at blive hyldet, men jeg har altid haft det sådan, at når man får en Oscar, så stiller det en i et specielt lys. Det åbner ingen tvivl nogle døre, og man kan nemmere få finansieret ting, men det giver også et lidt skræmmende pres.«

Søren Kragh-Jacobsen fortæller, at det derudover tager utrolig meget tid og energi at skulle rejse rundt og sælge sin film i verden.

Thomas Vinterberg til Oscar-nomineringerne hos Zentropa i Avedøre, mandag den 15. marts 2021. Foto: Emil Helms Vis mere Thomas Vinterberg til Oscar-nomineringerne hos Zentropa i Avedøre, mandag den 15. marts 2021. Foto: Emil Helms

»Jeg brugte nærmest et år på at rejse rundt med 'Mifunes sidste sang', og det suger al kunstnerisk kraft ud af dig. Jeg nød det i min ungdom, men da jeg f.eks. med min forrige film 'I lossens time' blev inviteret ud til forskellige steder, sagde jeg nej. Det var ikke god tone, men jeg syntes, det var langt at flyve for at blive hyldet i en halv time og så ellers gå rundt i en by, man ikke kender i tre dage.«

Søren Kragh-Jacobsen har derfor ikke længere de store Oscar-drømme.

»Nej, jeg synes, jeg har aftjent min værnepligt, haha. Men jeg ønsker virkelig, at Thomas får den.«

Natten til mandag kan du følge B.T.s livedækning af årets Oscar-uddeling, hvor Danmark er repræsenteret i de fire kategorier bedste instruktør (Thomas Vinterberg), bedste udenlandske film ('Druk'), bedste klipning (Mikkel E.G. Nielsen) og bedste kortfilm (Elvira Lind).