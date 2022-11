Lyt til artiklen

Fra søndag til tirsdag kan du muligvis ikke høre DR's radiokanaler, hvis du bor på Fyn.

Det skyldes, at det er blevet tid til at udskifte de såkaldte 'hindringslys' i toppen af radiomasterne, og det kan altså ifølge dr.dk gå udover radiosignalet.

Hindringslys sidder øverst i de over 100 meter høje radiosendemaster og sørger for, at fly undgår ar flyve ind i dem.

De nuværende hindringslys er over 30 år gamle og er nu begyndt at have 'driftsmæssige udfordringer' forklarer DR, der tilføjer, at der i alt skal udskiftes lys i ni radiosendemaster rundt om i hele landet.

Fra søndag 13. november til tirsdag 15. november er det Sdr. Højrup-senderen på Fyn, der skal have nye lys, og det betyder, at man i perioder vil lukke for radiosignalet.

Vil man gerne høre P1, P3 eller P4, henviser DR til, at man kan i stedet kan lytte med online på dr.dk/lyd eller deres radioapp.

Har man ikke adgang til internetradio, kan man også forsøge at finde de tre radiokanaler på en række andre FM-sendere, og DR henviser her til en række forskellige alternative frekvenser.

