Når finalen er blevet vist søndag aften, er det helt slut med 'Hjem til gården'.

Efter en håndfuld år det populære TV 2-program har tv-stationen besluttet, at der skal ske noget nyt.

»Vi har haft fem fantastiske sæsoner af 'Hjem til gården', hvor hver sæson har haft sit helt særlige præg med spændende og nye greb undervejs, indleder kanalchef på TV 2, Dorthe Thirstrup, et skriftligt svar til B.T.

»Vi har været meget glade for at have 'Hjem til gården' i vores portefølje af programserier på TV 2 PLAY og TV 2, men der skal være plads til fornyelse og forandring, og det er tid til at gøre plads til nye og spændende formater, som vil vække lige så stor interesse hos seerne.«

Signe Hyllested (yderst tv.) sammen med resten af deltagerne i årets 'Hjem til gården'. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Vis mere Signe Hyllested (yderst tv.) sammen med resten af deltagerne i årets 'Hjem til gården'. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Det oplyses ikke hvad der skal erstatte 'Hjem til gården'.

»Nu glæder vi os til at sende det sidste finaleafsnit, hvor det afsløres, hvem der bliver årets vinder af 'Hjem til gården' og den halve million kroner.«

I løbet af de seneste ni uger har omkring en halv million ugentligt set de 14 deltagere leve det simple og selvforsynende liv og bygge et lille bondesamfund op uden moderne hjælpemidler.

Søndag aften skal de resterende fire deltagere, Simon, Hanne, Martin og David, kæmpe om titlen som vinder af 'Hjem til gården' og en halv million kroner.