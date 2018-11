Nu for du alligevel mulighed for at komme med ind i J.K. Rowlings magiske univers.

De sociale medier gik i selvsving tidligere i år, da der startede et rygte om, at alle Harry Potter-filmene ville blive tilgængelige på streamingtjenesten Netflix den 1. november. Rygterne spredtes hurtigt over de sociale medier, hvor både folk i Danmark og resten af verden jublede over muligheden for at streame alle de populære troldmandsfilm.

Der ventede dog de fleste fans en slem skuffelse, da datoen blev den 1. november. Det viste sig nemlig, at det kun var fans i Frankrig og Belgien, der fik mulighed for at streame filmene på Netflix. Men nu er der gode nyheder, for inden længe får du faktisk alligevel mulighed for at komme ind i J.K. Rowlings magiske univers.

På streamingtjenesten C More bliver alle otte film om Harry Potter og hans liv på troldmandsskolen Hogwarts nemlig tilgængelige den 13. december, og de lange juledage kan du derfor bruge på fordybe dig i den magiske verden. Her kan du komme med helt fra første skoledag i ‘Harry Potter og De Vises Sten’ til historiens afslutning i ‘Harry Potter og Dødsregalierne’. Det oplyser CMore i en pressemeddelelse.

Hvis du ikke kan få nok magi og Harry Potter-universet, så kan J.K. Rowlings oscarbelønnede fantasyeventyr ‘Fantastiske skabninger og hvor de findes’ også opleves på C More allerede nu.

Du kan se alle otte film om Harry Potter den 13. december på C More.

