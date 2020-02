Smokey Eyes er lettede over at være gået videre til liveshows. For nu kan de endelig vise seerne, hvem de i virkeligheden er.

Det er nemlig kommet bag på 'X Factor'-duoen, hvordan det er at være med i et tv-program, og de føler, de har mistet sig selv et par gange undervejs.

»Det har været særlig svært for os, fordi vi er så ærlige og godt kan lide at være til stede,« siger 23-årige Cecilie Wøldike Nielsen til B.T.

Hun og makkeren, 23-årige Morten Bomholdt Skovlund Hansen, er blevet overraskede over, hvor planlagt og opstillet en tv-produktion kan være. De havde regnet med, at kameraet ville fange flere naturlige øjeblikke, så de ikke skulle forsøge 'at fremprovokere en følelse' efterfølgende, fortæller duoen, der derfor ikke synes, de fik vist alt det, de gerne ville, når kameraerne snurrede.

Smokie Eyes består af 22-årige Cecilie Wøldike Nielsen og 23-årige Morten Bomholdt Skovlund Hansen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Smokie Eyes består af 22-årige Cecilie Wøldike Nielsen og 23-årige Morten Bomholdt Skovlund Hansen. Foto: Martin Sylvest

»De kan tage fat i en og sige: 'Hvordan var det og det? Og kan du lige gå herover?'. Det er ekstremt fedt at få lov til alt det her, men det kan også være lidt uvirkeligt nogen gange, og så mærker man det måske først bagefter og tænker: 'Ej, jeg skulle have gjort det her. Det er mere mig.' Der er helt sikkert nogle øjeblikke, hvor man måske ikke får den tid, man har brug for, til at få sagt det, man vil. Eller smilet på en mere ægte måde,« siger Cecilie Wøldike Nielsen.

»Jeg ville ønske, der havde været flere input fra os selv og mere personlighed. Mere ærlighed.«

Hvad er vi så gået glip af som seere?

»Nogle af vores sjove øjeblikke, hvor vi måske fjoller lidt rundt,« siger Morten Bomholdt Skovlund Hansen, inden Cecilie Wøldike Nielsen tilføjer:

»Vi har virket alt for reserverede. Og jeg tror faktisk, vi er nogle af dem, der er ekstremt meget med folket og dem derude. Hvis jeg skal fortryde et eller andet, så har vi snakket om, at det er det. Vi har virket for sure. Ikke så glædesfulde. Og det er ikke en del af vores image, for vi er ekstremt humoristiske og smilende sammen. Så det savner vi, at folk får at se.«

Kommer der så til at være elementer af humor i jeres optræden?

»Nej, vores optræden bliver ret seriøs,« smiler Morten Bomholdt Skovlund Hansen, som håber, seerne til gengæld får deres personlighed at se mellem sangene.

Smokey Eyes er den eneste af årets grupper, som er dannet på forhånd. De to konkurrenter, Sway og Magnus & Aksel, er skabt af gruppernes mentor, Ankerstjerne.