De tre dommere kunne ikke holde deres begejstring tilbage, da smeden Jakob imponerede med James Morrisons 'Wonderful World'.

»Du kan noget helt særligt, men er helt nede på jorden og uimponeret over dig selv,« sagde Thomas Blachman i fredagens udgave af 'X Factor', mens både Oh Land og Martin Jensen lyste op i store smil.

Men at den sønderjyske smed har sådan en smørstemme, når han giver den gas med sin elskede popmusik, overrasker ikke kun de garvede dommere.

»Det kommer tit bag på folk. Hvis de hører mig synge, bliver de overraskede over, at jeg kan folde mig sådan ud. Det står nok i stor kontrast til, at jeg er håndværker, og at jeg i øvrigt har dialekt – eller taler det sprog, jeg gør, kan man næsten sige,« siger 25-årige Jakob Røjde Hansen på syngende sønderjysk.

25-årige Jakob Røjde Hansen arbejder som smed. Foto: TV 2 Vis mere 25-årige Jakob Røjde Hansen arbejder som smed. Foto: TV 2

Han lytter til boybandmusik, fordi det er det, der er sjovest at synge, fortæller deltageren, der kalder genren for 'eventyrlig'. Når han synger sin 'flødemusik', som han kalder det, lever han sig nemlig ind i, hvordan det er at stå på scenen foran et begejstret publikum.

Til daglig arbejder han som klejnsmed i sin hjemby Rødekro vest for Aabenraa. Eller 'smaj', som han kalder det i sin præsentationsvideo i aftenens afsnit, inden han går ind foran dommerne og præsenterer sig som 'smed'.

»På sønderjysk hedder det 'smaj', men når jeg lige skal gøre mig lidt umage med at snakke, så alle kan forstå det, så siger jeg 'smed',« siger han.

»Når jeg snakker med dig, så gør jeg mig også umage med ikke at tale alt for sønderjysk,« siger han til B.T.s journalist, der selv har lollandske aner, men har været bosat på 'Djævleøen' de seneste mange år.

Hvilken dommer vinder 'X Factor' i år?

Jakob Røjde Hansen narrer dog næppe nogen. Selv når gør sig umage, kan han ikke tale rigsdansk ligesom for eksempel sin lillebror, som man kan opleve i aftenens 'X Factor', hvor han både hepper og støtter på standarddansk.

»Det er der jo nogle hernede, der kan. Jeg kan ikke selv slå direkte over – det er svært i hvert fald. Så føler jeg ikke, det er mig, der snakker.«

I fredagens 'X Factor' bliver han beskrevet som den typiske 'ydmyge jyde', og da han forlader auditionlokalet, råber Thomas Blachman spøgefuldt 'bonderøv!' efter ham.

At hans ophav på den måde bliver hans identitet i programmet, har han dog intet imod.

Foto: TV 2 Vis mere Foto: TV 2

»Jeg er stolt af det. Så når jeg ligefrem kommer i fjernsynet, må jeg jo hellere få snakket noget sønderjysk,« smiler han.

»Det er slet ikke noget problem at blive stemplet. Vi driller også københavnerne, det er helt sikkert. Så vi kan godt tage noget røg.«

Om Jakob Røjde Hansen går videre til liveshows, bliver afsløret senere på sæsonen. Skulle det ske, og skulle der i så fald komme en 'Syng dansk'-kategori, vil han dog afholde sig fra at synge på sønderjysk.

»Vi har Rikke Thomsen hernede fra, men ellers er der ikke rigtig nogen sønderjyske sange, man lige kan synge. Vi vælter os ikke ligefrem i sønderjyske boybands, må jeg nok sige,« griner Jakob Røjde Hansen.