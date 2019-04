Den unge mor ønsker ikke flere børn, end de tre hun allerede har.

Jenelle Evans er mor til tre, og meget tyder på, at det forbliver sådan for ‘Teen Mom’-stjernen. Den unge mor er nemlig blevet steriliseret. Det bekræfter en repræsentant for den unge mor over for US Weekly, der samtidig siger, at det hele gik godt.

– Hun heler, som hun skal, og nu fokuserer hun bare på sine fremtidige forretningseventyr, siger repræsentanten til mediet.

27-årige Jenelle Evans har ni-årige Jace med ekskæresten Andrew Lewis, fire-årige Kaiser med Nathan Griffith samt to-årige Ensley med David Eason, som hun i øjeblikket er gift med, selv om parret har haft problemer på det seneste.

David Eason var ved hendes side, da hun fik foretaget indgrebet. Det bekræfter hun over for E! News, hvor hun også fortæller, at indgrebet ikke kun var for at undgå flere børn i fremtiden.

Den unge mor har nemlig haft smerter i venstre side på grund af polypper, og derfor fjernede de hendes venstre æggestok helt, mens hun beholdt sin højre, som hun altså har ladet sterilisere.

– Jeg valgte at gøre det, fordi jeg havde konstante smerter i min venstre side, og fordi jeg bliver ekstremt syg, når jeg er gravid. Jeg er også godt tilfreds med det antal børn, jeg har nu, siger hun til mediet.

Indgrebet kan fortrydes på et senere tidspunkt, hvis ‘Teen Mom’-deltageren ønsker det, men det er der altså ikke meget, der tyder på lige nu.

