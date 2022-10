Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

1.101.000 kroner. Så meget skyldte 'Flipper'-Michael, inden han fik hjælp af 'Luksusfældens' eksperter.

Som man ser i ugens afsnit af TV 3-programmet, skyldte Michael blandt andet 85.000 kroner, som han havde lånt af sin ekskæreste, Charlotte. Penge som hun meget gerne ville have igen.

Før i tiden blev Michaels lånte penge brugt på ture til Tyskland, værtshusbesøg og biler. Pengene brugte han, fordi han var ensom efter sine forældres død, fortæller han i programmet.

Men det frarådede de økonomiske eksperter, at han fortsatte med. Han havde simpelthen ikke råd til at leve sådan et liv.

'Flipper-Michael' bruger pengene på biler, værtshusture og ture til Tyskland. Foto: Viaplay Group Vis mere 'Flipper-Michael' bruger pengene på biler, værtshusture og ture til Tyskland. Foto: Viaplay Group

I stedet skulle Michael ud og have sig en række billigere og sundere hobbyer samt tjene minimum 25.000 kroner om måneden, før han kunne arbejde på at blive gældfri.

Derfor valgte Michael at starte med at cykle og melde sig ind i en madklub i stedet for at tage på ture til Tyskland og spille billard på værtshuse, når det sociale behov skulle dækkes.

Og da 'Luksusfældens' eksperter mødte Michael efter en måned for at se, hvordan det gik, var det også en meget gladere Michael, de mødte.

»Det er gået helt fantastisk. Der er gået sport i det hele,« fortæller Michael i programmet.

En glad Michael fjerner pengene på posten 'misligholdt gæld'. Før lå der 20.800 kroner. Foto: Viaplay Group Vis mere En glad Michael fjerner pengene på posten 'misligholdt gæld'. Før lå der 20.800 kroner. Foto: Viaplay Group

Michael havde fået en erstatning på 100.000 kroner udbetalt efter en forsikringssag om sin tommelfinger, så gælden til ekskæresten Charlotte var blevet indfriet.

Med den gæld ude af verden kunne eksperterne afsløre, at de havde skaffet besparelser hjem på 56.000 kroner i nedslag i gælden, og 103.000 kroner i rentebesparelser.

Derfor kan Michael fra Nakskov se frem til at blive endegyldigt gældfri om 17 år.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Michael, men han har ikke ønsket at medvirke.