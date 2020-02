Hvorfor spiste stuepigen Edith så mange småkager i sæson fem? Hvad er det for noget med mennesker, der flyder rundt på gulvet uden for hotellet? Hvorfor er Rasmus Botoft pludselig i så godt humør?

Da der for nylig var pressemøde for den nye syvende sæson af TV 2's hitserie 'Badehotellet', bad vi skuespillerne om at afsløre en række ting, som man måske ikke umiddelbart lægger mærke til som seer.

Bodil Jørgensen fremhæver en særlig blomsterdetalje, Anette Støvelbæk fortæller om deres skjulte undertøj, og så vil hotellets unge stjerne Mia Helene Højgaard, der spiller stuepigen Ane, gerne slå en ting fast overfor de seere, der åbenbart bliver ved med at undre sig.

Se deres afsløringer i videoen øverst.

'Badehotellets' køkkenhold. Foto: Claus Bech Vis mere 'Badehotellets' køkkenhold. Foto: Claus Bech

Om syvende sæson af 'Badehotellet':

Vi er nået til sommeren 1940. Anden Verdenskrig er brudt ud, og Danmark er besat af nazi-Tyskland. Amalie Dollerups karakter købte i slutningen af sjette sæson badehotellet sammen med Grev Ditmar og Hr. Dupont, og de driver det nu så godt de kan med værnemagten truende i nakken.

Thure Lindhardt er tilbage i rollen som filminstruktør Gerhard Flügelhorn på jagt efter Hr. Weyse. Derudover er der 'Badehotellet'-debut til Lucia Vinde Dirchsen, Rasmus Botoft, Aske Bang og Troels Malling.

Lucia Vinde Dirchsen spiller Fru Frighs nu voksne datter Bertha. Rasmus Botoft spiller farmaceuten Johan Ramsing. Aske Bang spiller fabriksarbejderen Jan Larsen, og Troels Malling har rollen som den lokale betjent Folmer Gregersen.

'Badehotellet' 2020. Foto: Claus Bech Vis mere 'Badehotellet' 2020. Foto: Claus Bech

Desuden medvirker den russisk-tyske skuespiller Anton Rubstovm, der spiller en tysk løjtnant, som får et godt - og formentlig problematisk - øje til Amanda.

Jens Sætter-Lassen, Thomas Levin, Julie Brochorst Andersen og Ena Spottag er ikke med i den nye sæson.

Ena Spottag, der har spillet kokkepigen Martha siden første sæson, fortæller til B.T., at hun ikke er med, da Martha-karakteren fik job i Aalborg, og at hun selv har haft travlt med sit arbejde på Aalborg Teater.

'Badehotellet' havde premiere første gang 30. december 2013.