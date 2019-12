Søndag blændede TV2 op for deres spritnye – og allerede udskældte – familiejulekalender 'Tinka og Kongespillet'.

Men selvom julekalenderen er en opfølger til den Robert-vindende 'Tinkas juleventyr', så er der stadig et par ting, du måske ikke vidste om universet.

B.T. har bedt skuespillerne fra 'Tinka og Kongespillet' komme med deres bedste bud.

Rekvisitterne er af pap

Ifølge Christian Tafdrup, der spiller prins Fileas, skal man ikke tro på alt, hvad man ser på tv. Meget af 'Tinka og Kongespillet' er nemlig lavet i en computer efterfølgende.

»Der er masser af snyd! Da jeg så de første afsnit, kunne jeg godt tænke: 'Gud, hvordan har de lavet det tårn?' Som spiller har man bare stået på en øde strand eller en mark uden tårn,« siger Christian Tafdrup.

Både en massiv fængselsgrotte, samtlige skarpe sværd og kong Storms tunge kongekrone er lavet af pap. Og det stiller store krav til skuespillerne.

»Når man står med kronen, kan man mærke, at den er meget let, men publikum må ikke se, at det er billige materialer, så man skal give kronen tyngde og lade, som om den er lavet af det pureste, tunge guld,« siger Christian Tafdrup.

»I første sæson ('Tinkas juleeventyr', red.) stod vi med Julestjernen, som var enormt vigtig, og talte den op – og så det kunne det godt blive lidt komisk, når man bare stod med et stykke pap.«​

Christian Tafdrup spiller prins Fileas. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Christian Tafdrup spiller prins Fileas. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Havde elektronisk varmeundertøj på

»Jeg tror, det er den produktion, jeg har lavet, hvor jeg har frosset allermest. Og jeg har lavet mange, hvor jeg har frosset,« siger Neel Rønholt, der spiller nissen Nille.

'Tinka og Kongespillet' er blandt andet filmet i bidende kolde februar på Frilandsmuseet, hvor husene er dårligt isoleret, og der ikke findes radiatorer.

»Så blev man glad for sin nissehue!« siger skuespilleren, som dog måtte tage tungere skyts i brug.

»Vi havde sådan noget elektronisk varmeundertøj på indenunder, og det kunne til gengæld blive virkelig varmt. Man kunne selv indstille det til flere niveauer, og når du tændte den røde, så var det som at stå under den varme bruser,« siger Neel Rønholt, som ofte blev lidt for vovemodig og måtte bede om at få stoppet optagelserne, så hun kunne skrue ned.

Neel Rønholt spiller nissen Nille, der er plejemor til Tinka. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Neel Rønholt spiller nissen Nille, der er plejemor til Tinka. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Derfor er Tinka (måske) højere end sin mor

Måske har du studset over, at Tinka er højere end sin unge mor, som med lidt god vilje kunne have været hendes storesøster.

Og det viste sig jo også – og nu skal du ikke læse videre, hvis du endnu ikke har fået set forrige års julekalender om Tinka – at Nille slet ikke er Tinkas biologiske mor.

Selvom det ikke stod i rollebeskrivelsen af Tinka, at skuespilleren skulle være højere, så synes Neel Rønholt, der spiller Nille, at det giver super god mening.

»Vi nisser er ikke så høje, så hun stikker lidt ud, og det giver god mening i forhold til, at hun jo er halvt menneske. Lasse (menneskedreng, der spilles af Albert Rosin Harson, red.) er jo også høj,« siger Neel Rønholt, der dog ikke tror, Josephine Chavarria Højbjerg blev valgt til rollen på grund af sin højde.

»Josephine var megagod og skulle bare være Tinka, og så har det med højden været en gave.«

Alle nisser har grønne øjne

For at give seerne en følelse af, at Nissernes Rige er en helt anden verden befolket af overnaturlige væsener, har man givet dem et særligt, fælles kendetegn.

De har alle grønne øjne. Derfor har samtlige skuespillere, som har spillet nisser, måttet bruge kontaktlinser.

»Det baksede vi med hver morgen. I starten var jeg virkelig angst, og nogle gange kravlede de op under øjenlåget, og det kunne tage en halv time at få dem i, men til sidst i anden sæson blev det nemt,« siger Christian Tafdrup og glæder sig over, at nu har han da øvet sig i at sætte kontaktlinser i, hvis det skulle blive aktuelt for ham en dag.

Ellen Hillingsø spiller den onde hærfører Ingi. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Ellen Hillingsø spiller den onde hærfører Ingi. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Ellen Hillingsø var iført 12.000 sikkerhedsnåle

Ellen Hillingsø er ret vild med 'Tinka og Kongespillet' og sin rolle som den onde hærfører Ingi.

»Det er mini-'Game of Thrones' – for børn,« siger hun begejstret om julekalenderen, som hun kalder 'ret brutal'.

Selvom der er brugt mange special effects, så har kostumeafdelingen også været på overarbejde for at skabe den mørke fantasy-stemning.

»Jeg har for eksempel en ulvevest på, som er købt secondhand (genbrug, red.), hvor ærmerne er taget af. Og så er der syet en krave af 12.000 sikkerhedsnåle. Det var tungt. Men det er så flot,« siger Ellen Hillingsø.