Efter at have varetaget rollen som Hope Williams i 'Horton-sagaen' i mere 2000 afsnit, siger skuespillerinde Kristian Alfonso nu farvel.

Farvel til serien, som hun - med undtagelse af to små pauser - har været en del af siden 1983.

Det skriver Deadline, som citerer en skriftlig udtalelse fra Kristian Alfonso.

'Jeg føler mig velsignet og beæret over at være blevet inviteret ind i folks hjem igennem tre årtier. Imidlertid er det nu blevet tid til, at jeg skriver det næste kapitel.'

Dermed er den 56-årige skuespiller ikke at finde på settet, når produktionen af 'Horton-sagaen' bliver genoptaget i september.

'Jeg har allerede optaget mit sidste afsnit for flere måneder siden,' forklarer hun således.

På filmdatabasen Imdb er Kristian Alonso noteret for intet mindre end 2596 afsnit i den famøse sæbeopera, der har kørt siden 1965.

Serien er den længste i tv-netnværket NBC's historie. Indtil videre er der lavet næsten 14.000 afsnit af serien om de to familier Horton og Brady.

Og fortællingen fortsætter.

Tidligere på året blev det nemlig bekræftet, at den 56. sæson af serien er en realitet.