»En ulykke, som ligner Baldwin-tragedien, vil være højst usandsynlig på danske filmset og scener«

Det konstaterer formand for Skuespillerforbundet, Benjamin Boe Rasmussen.

For der er strengere krav til sikkerheden omkring våben på de danske filmset og teaterscener, forklarer formanden for Skuespillerforbundet, Benjamin Boe Rasmussen. Men tragedien har alligevel fået hans forbund til at reflektere over, hvordan sikkerheden er på de danske filmset og teaterscener.

For det er i grove træk våben, der er faste regler på i forhold til sikkerhed. Hvor smal en trappe må være, hvor meget vand der må være på gulvet eller hvor højt, man må kravle op uden reb, er op til sikkerhedsrepræsentanter.

Benjamin Boe Rasmussen har blandt andet medvirket i Flammen og Citronen, Rejseholdet og Forbrydelsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Benjamin Boe Rasmussen har blandt andet medvirket i Flammen og Citronen, Rejseholdet og Forbrydelsen. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi kan bruge Baldwin-tragedien som en reminder på, at vi skal tænke os om. Der er så meget fart på filmbranchen i øjeblikket. Det betyder, at produktionshastigheden bliver sat op, og det betyder, der kommer flere og flere ufaglærte i branchen, som ikke er vant til at lave film, og det øger risikoen for ulykker,« siger Benjamin Boe Rasmussen, formand for Skuespillerforbundet, til B.T.

Tilbage i 2014 kom Bodil Jørgensen ud for en alvorlig ulykke, hvor en traktor væltede ned over hende, så hun nær mistede livet.

Det fik Skuespillerforbundet og Producentforeningen til at sætte sig sammen.

»Da ulykken skete i sin tid, lavede vi et tæt samarbejde med Producentforeningen om at få sat større fokus på sikkerheden på de danske filmset. Det var en tragisk ulykke, men Bodil kom gudskelov på stærkt tilbage,« siger Benjamin Boe Rasmussen.

Skuespillerforbundet har modtaget 19 anmeldelser om arbejdsskader de seneste tre år, og de har, ifølge Skuespillerforbundets udsagn, været alvorlige.

Men i film- og teaterbranchen melder Benjamin Boe Rasmussen om, at der er en såkaldt tavshedskultur, fordi skuespillerne kan være bange for at blive set som besværlige.

Når der er den her tavshedskultur og der er så få, der melder arbejdsskader, hvordan kan I så være sikre på, der ikke er et mørketal af arbejdsskader, der ikke bliver meldt?

»I forhold til, hvad folk oplever, og hvad der bliver meldt ind til os, så er der en enorm forskel. Derfor er det vigtigt, vi får brudt tavshedskulturen. Både i forhold til arbejdsskader og grænseoverskridende adfærd,« siger Skuespillerforbundets formand.

»Jeg tror, de alvorlige ulykker bliver meldt ind, men det kan godt være, at der er et mørketal i forhold til, hvad skuespillere ikke har følt sig trygge ved, men har gjort det alligevel, fordi de ikke vil være besværlige.«