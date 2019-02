Han blev verdenskendt som den klodsede advokat Ted Buckland i tv-serien 'Scrubs' og har siden medvirket i et hav af amerikanske tv-serier.

Den 55-årige skuespiller Sam Lloyd er blevet diagnosticeret med kræft. Det sker blot få uger efter, at han blev far for første gang.

Det fremgår af hjemmesiden GoFundMe, hvor en ven af familien samler penge ind til Lloyds behandling.

Ifølge teksten til indsamlingen er det blot få uger siden, at den tidligere Scrubs-skuespiller opdagede, at han er alvorligt syg med kræft flere steder i kroppen.

Sam Lloyd og hans kone Vanessa er lige blevet forældre for første gang. Her ses de med deres søn. Foto: GoFundMe Vis mere Sam Lloyd og hans kone Vanessa er lige blevet forældre for første gang. Her ses de med deres søn. Foto: GoFundMe

Det hele startede i midten af januar, hvor Sam Lloyd begyndte at få hovedpine og tabe sig i vægt.

Han havde pludselig tabt sig 10 kilo og døjede ofte med smerter i hovedet, men alligevel slog han det hen, da symptomerne formentligt bare var et resultat af manglende søvn, eftersom han lige var blevet far til en søn.

Men hovedpinerne blev værre, og den 17. januar opsøgte Sam Lloyd endelig en læge.

En CT-scanning afslørede en tumor i Lloyds hjerne, og han kom øjeblikkeligt på operationsbordet for at få svulsten fjernet.

Tumoren sad desværre så dybt i hjernen, at lægerne ikke kunne fjerne den, og Sam Lloyd blev sendt hjem til sin kone Vanessa og sin nyfødte søn med uforløst sag.

Tre dage senere fik han besked om, at kræften havde spredt sig til lungerne, og yderligere undersøgelser afslørede derefter, at der også var kræft i hans lever, rygsøjle og kæbe.

På indsamlingens side beskrives det, hvordan Sam og hans kone Vanessa har været ufatteligt stærke og positive, efter de modtog disse katastrofale nyheder.

Få timer efter, at Lloyd blev stillet den alvorlige diagnose, heppede han på sit yndlingshold i amerikansk fodbold, New England Patriots, fra hospitalssengen.

Selv efter at Sam Lloyd har fået stillet den alvorlige diagnose er han glad og optimistisk, fortæller hans venner. På billedet ser han amerikansk fodbold på hospitalet med venner og familie. Foto: GoFundMe Vis mere Selv efter at Sam Lloyd har fået stillet den alvorlige diagnose er han glad og optimistisk, fortæller hans venner. På billedet ser han amerikansk fodbold på hospitalet med venner og familie. Foto: GoFundMe

Da en sygeplejerske bad ham om at heppe mere lavmælt, nikkede han høfligt, men i det øjeblik sygeplejersken forlod stuen, vendte han sig mod Vanessa og de tilstedeværende venner med et grin og sagde:

»Hvad vil de gøre? Slå mig ihjel?«

Indsamlingen på GoFundMe er blevet iværksat, så Sam Lloyd og hans familie ikke skal bekymre sig om økonomien, nu hvor Lloyd er blevet syg.

Initiativet kommer fra familiens venner, som ønsker at hjælpe den lille familie igennem denne svære tid, hvor de både skal tage sig af deres nyfødte søn og en omfattende kræftbehandling.

Indtil videre er der blevet indsamlet cirka 70.000 amerikanske dollars - svarende til godt og vel 450.000 danske kroner - på bare én dag.

Flere af Sam Lloyds tidligere kolleger har allerede doneret penge til indsamlingen.

Blandt andet har manden bag den populære tv-serie Scrubs, Bill Lawrence, linket til indsamlingen på Twitter, hvor han opfordrer folk til at hjælpe, hvis de kan.

‘Det her er Sam. Han var Ted i Scrubs. Han er en ven. Han har lige fået sin første baby. Involver dig, hvis du kan,’ skriver Bill Lawrence.

Flere af Sam Lloyds tidligere kollegaer fra Scrubs har valgt at donere penge til hans behandling. Blandt andre skuespilleren Zach Braff der var kendt som karakteren J.D. i serien. Foto: VALERIE MACON/Ritzau Scanpix Vis mere Flere af Sam Lloyds tidligere kollegaer fra Scrubs har valgt at donere penge til hans behandling. Blandt andre skuespilleren Zach Braff der var kendt som karakteren J.D. i serien. Foto: VALERIE MACON/Ritzau Scanpix

Skuespilleren Zach Braff, der blev kendt som lægen J.D. i serien, har svaret på Lawrence opslag og beskriver Lloyds sygdom som ‘tragisk’.

‘Tragisk nyhed fra vores elskede Sam (kendt som advokaten Ted). Selvfølgelig vil jeg tage affære. Vær sød at sende ham jeres kærlighed.’

Ifølge indsamlingen er målet at skaffe 100.000 dollars til familien.

Komedieserien 'Scrubs' blev sendt første gang i 2001. Her fulgte seerne en gruppe læger og medarbejdere på det fiktive hospital Sacred Heart Hospital. Serien fik ni sæsoner, før den i 2010 blev droppet. Sidenhen har Sam Lloyd medvirket som skuespiller i andre tv-serier, ligesom han har lavet musik.