Man husker måske Laurence Fox fra rollen som inspector Lewis' åbenmundede højre hånd, 'James Hathaway' i krimi-serien 'Lewis'.

Hans ærlige mening er også præcis, hvad skuespillleren har givet i et nyligt interview.

Fox har nemlig påstået, at hvis man for at støtte bevægelsen 'Time's Up' bar en sort kjole, som var afslørende ved Golden Globes i 2018, så er man en hykler, skriver avisen Sunday Times.

'Time's Up' var et af de slogans, som sammen med 'Metoo'-bølgen prøvede at gøre op med den sexchikane, der fandtes i blandt andet Hollywood.

Her et billede fra da Laurence Fox spillede rollen som James Hathaway i tv-serien Lewis. Han ses sammen med Kevin Whately ((t.h.), som spillede Lewis. Foto: DR Vis mere Her et billede fra da Laurence Fox spillede rollen som James Hathaway i tv-serien Lewis. Han ses sammen med Kevin Whately ((t.h.), som spillede Lewis. Foto: DR

I forbindelse med kampagnen havde mange skuespillerinder valgt at klæde sig i sort ved prisuddelingen Golden Globes for at vise deres sympati med sagen.

Men det var altså ikke alle, der slap afsted med det budskab ifølge Fox.

»Disse mennesker er meget bevidste om det erotiske aspekt ved deres kostumer, men helt uvidende om hykleriet i denne besked.«

Han fortalte i interviewet, at han blandt andet, at han havde valgt at kalde et nummer på sin nye plade for 'Metoo', men det havde hans pladeselskab ikke tilladt.

Det er det nummer, som netop handler om de sorte kjoler.

Sangen hedder nu 'Dead in the eye.'

Skuespilleren og musikeren kaldte desuden også prins Harry og hans kone, hertuginde Meghan for hyklere.

Han mener, at parret er alt for politisk korrekte.