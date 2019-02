Den britiske skuespiller Clive Swift er død, 82 år gammel.

Det bekræfter familien ifølge BBC og The Guardian.

Clive Swift var bedst kendt for sin rolle som Hyacinth Buckets tøffelhelt af en mand, Richard, i den folkekære BBC-serie 'Fint skal det være', der herhjemme har gået sin sejrsgang på DR1, TV 2 Charlie og BBC Entertainment.

Clive Swift blev født i Liverpool i 1936 og fik tre børn med sin tidligere hustru, forfatteren Margaret Drabble.

Trods en lang karriere i film og tv, blev det i rollen som Richard, han fik sit store gennembrud. Her fulgte man den hårdt plagede Richard, der ikke fik et ben til jorden, når fruen ville på picnic ved flodbreden eller shoppe - selv om pengene i virkeligheden ikke rakte til det helt store.

»Richard er nærmest bare nullermand for Hyacinth. Så det første, jeg kunne gøre, så vidt forfatteren tillod det, var at slå tilbage - at protestere. Jeg tabte 98 procent af tiden, men jeg var nødt til at lave et show. Ellers var det simpelthen ikke spændende,« har han selv sagt om sin rolle ifølge The Sun.

'Fint skal det være' er til dato et af BBC's absolut mest eksporterede programmer. Serien blev oprindeligt sendt på BBC fra 1990 til 1995, men har siden været genudsendt et utal af gange.

Foruden roller i Alfred Hitchcocks 'Frenzy' fra 1972 og i 'Excalibur' fra 1981 og tv-serien 'Inspector Morse' var han også med i flere afsnit af sci-fi-serien 'Doctor Who', senest i 2007.

Han sov ifølge sin agent stille ind efter kort tids sygdom og var til det sidste omgivet af familien.