Produktionen af den historiske tv-serie om Leonora Christina Ulfeldt skal genoptages. Hurtigst muligt.

Det mener flere repræsentanter for landets instruktører og skuespillere, som dagbladet Politiken har talt med.

Flere af dem siger til avisen, at de betragter det som et tillidsbrud at droppe det storstilede projekt.

De frygter, at DR fremover vil få svært ved at tiltrække de bedste kræfter til lignende produktioner, og at DR Drama sætter over 20 års goodwill over styr.

»Det er et tillidsbrud at lægge den serie ned. Og den eneste måde, man kan få det gjort mindre på, er ved hurtigst muligt at få meldt ud, at man er i gang med en proces for få serien genstartet«, siger forkvinde for Danske Filminstruktører, Christina Rosendahl, til Politiken.

Den foreløbige kulmination på balladen om det forliste prestigeprojekt kom mandag, da DR i en pressemeddelelse oplyste, at dramachef Christian Rank fremtræder sin stilling.

Det blev udlagt som om samarbejdet mellem ham og DR ophører, men andre medier var ikke sene til at udlægge afskeden som en regulær fyring.

Problemerne brød ud i lys lue for tre uger siden, da den før så hæderkronede dramaafdeling valgte at skrotte produktionen af den gigantiske satsning blot få måneder før, optagelserne begyndte.

Begrundelsen lød, at man ikke kunne finde kvalificeret arbejdskraft, og at det ikke var muligt at holde sig inden for budgettet.

Også Jyllands-Posten har talt med flere branchefolk, som er kritiske over for DR efter skandalen om den droppede tv-serie.

Formanden for Danske Dramatikere, Nikolaj Scherfig, er bekymret for DR Dramas fremtid og ser den seneste tids udvikling som en naturlig konsekvens af to til tre års krise i afdelingen.

»I en lang periode har vi set en utilfredshed, som eksploderer med 'Leonora.' Det opleves som Titanic, der sejler ind i et isbjerg. Det viser en dysfunktion i DR Drama, som direktionen ikke har taget alvorligt nok,« siger han til Jyllands-Posten.

Andre kilder i branchen peger på lave lønninger og dårlige arbejdsvilkår, fordi der er skåret ned som følge af medieforliget.

Henrik Bo Nielsen, som er direktør for DR Kultur, Børn og Unge afviser over for Politiken kritikken fra instruktører og skuespillere.

Han understreger, at der blot er tale om en enkelt produktion, der er blevet udskudt, og at folk i branchen ikke har nogen grund til at være bekymrede.

DRs dramaafdeling har arbejdet med tv-serien om Leonora Christina Ulfeldt i tre år, og eksperter har vurderet, at det vil koste et tocifret millionbeløb at droppe serien. Penge, som de danske tv-seere altså indtil videre ikke få noget som helst for.