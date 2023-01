Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Torsdag fik den danske instruktør Nicolas Winding Refn premiere på sin nye Netflix-serie 'Copenhagen Cowboy'.

Under arbejdet med serien var det mest politianmeldelsen over en gris, der var blevet aflivet til en af scenerne, der trak overskrifter – men her efter udgivelsen har anmelderne været ganske tilfredse og genkender om ikke andet den danske 'Pusher'-instruktør i sit seneste værk.

I 'Copenhagen Cowboy' følger man heltinden Miu, der rejser gennem den københavnske underverden, og undervejs støder man også på Sven, som kun kommunikerer i lyde.

Bag den karakterer finder man den danske skuespiller Per Thiim Thim – og selv om manuskriptet var nemt for ham, så var både forberedelserne og eftervirkningerne af hans arbejde i serien ganske hårde, fortæller han nu til Her&Nu.

ARKIV. Per Thiim Thim i 2004. Foto: Søren Bidstrup Vis mere ARKIV. Per Thiim Thim i 2004. Foto: Søren Bidstrup

Per Thiim Thim måtte nemlig tage hele 30 kilo på til rollen som Sven.

Det krævede først en hel del fed mad – og nu en hel del timer i fitnesscenteret for at omdanne fedtet tilbage til muskler.

»Jeg har faktisk ikke lyst til at tage på længere til roller, fordi det er så svært at komme af med det igen. Mit helbred bliver påvirket af det hver gang,« siger skuespilleren nu til ugebladet.

For han er stadig i gang med at ryste de mange kilo af sig.

Angela Bundalovic i rollen som Miu i 'Copenhagen Cowboy'. Foto: Magnus Nordenhof / Netflix Vis mere Angela Bundalovic i rollen som Miu i 'Copenhagen Cowboy'. Foto: Magnus Nordenhof / Netflix

Om det er til arbejdet med hans første hovedrolle i hans egen spillefilm 'Hier kommt die Sonne', der er ved at blive produceret, vides ikke.

Derudover er det særligt reklamer, som mange vil kunne genkende Per Thiim Thim fra. Men han har også flere roller i særligt kortfilm bag sig.