Den 54-årige skuespiller Søren Malling er aktuel i TV 2’s nye dramaserie 'Kriger' og har de seneste år medvirket i et hav af både store danske film og tv-serier. Men sådan har det ikke altid været, og i mange år kæmpede han med vrede og jalousi, fordi rollerne og chancerne udeblev.

»Jeg tror, jeg har haft en form for skuffelse over, at det ikke lykkedes. Jeg har også været misundelig og jaloux, tror jeg. Alle de følelser, man kan bruge til at beskytte sig selv med på en måde,« forklarer Søren Malling.

Den 54-årige skuespiller er uddannet fra Skuespillerskolen ved Odense Teater i 1992, men der skulle gå mange år, før de store roller for alvor begyndte at lande på Søren Mallings bord, og det har i perioder tæret på skuespilleren.

»Hvis jeg bliver castet til noget, så har jeg da oplevet i en årrække, at det var de samme, der blev castet hver gang, og jeg oplevede altid, at det var mig, der ikke fik den. Det gør da noget ved en – det gør det da,« siger Søren Malling.

Søren Malling spiller over for Danica Curcic i 'Kriger'. Foto: Karoline Lieberkind/TV 2 Vis mere Søren Malling spiller over for Danica Curcic i 'Kriger'. Foto: Karoline Lieberkind/TV 2

»Jeg ved ikke, om vi har det værre end andre brancher, men hos os er det så tydeligt og synligt, at det er mennesket, personligheden og udseendet. Det er kød og blod, der er til forskel. Det er ikke en ansøgning, det er fucking mig, der bliver fravalgt. Og det kan være ekstremt hårdt,« forklarer skuespilleren.

Han nåede dog aldrig punktet, hvor han gav helt op.

»Der er ikke andet at sige end 'Op på hesten, pikhoved,' og så må du blive ved. Og hvis ikke du kan holde det ud, så må du finde noget andet at lave. For det er en benhård branche,« siger Søren Malling.

I 2007 fik han et gennembrud som Sarah Lunds efterforskningsmakker, Jan Meyer, i 'Forbrydelsen', men først i 2013 kom det egentlige store gennembrud for Søren Malling, da han vandt en Robert-pris for bedste mandlige hovedrolle for filmen 'Kapringen'. Det blev et vendepunkt for den i dag 54-årige skuespiller.

Fakta Blå bog Søren Malling Søren Malling er født i 1964 i Kjellerup og er 54 år. Han blev uddannet skuespiller fra Skuespillerskolen ved Odense Teater i 1992. Havde i mange år mindre roller, som f.eks. Karsten Kørelærer i 'Polle Fiction' i 2002. I 2007 fik han et gennembrud på tv i rollen som Jan Meyer i DR-serien 'Forbrydelsen'. De seneste 10 år har Søren Malling medvirket i en lang række danske film og tv-serier, heriblandt 'Kapringen', 'Borgen', 'Gud taler ud' og 'Skammerens datter'.

»Fordi 'Kapringen' var en så stor succes og en personlig succes, så var det en retfærdiggørelse og en melding om, at det kan godt være, jeg var lidt længe om det, men så kunne jeg kraftedeme også et eller andet. Det var da en enorm tilfredsstillelse,« siger Søren Malling.

Siden 'Kapringen' er det gået rigtig godt for skuespilleren, som sidste år blandt andet spillede hovedrollen i filmen 'Gud taler ud', der var en af Danmarks tre Oscar-bud, men dog måtte se sig slået i kapløbet af filmen 'Du forsvinder' med Trine Dyrholm og Nikolaj Lie Kaas i hovedrollerne.

I dag har Søren Malling opnået en succes og en alder, der gør, at han hviler langt mere i sig selv, end tilfældet var i hans yngre dage.

»Uanset succes eller ej, kommer der en balance. Jeg har fået en meget større ro omkring det, men det betyder ikke, at jeg har opnået alt. Jeg har fået meget mere appetit – jeg er bare mere selektiv nu,« fortæller den 54-årige skuespiller.

Søren Malling, Jakob Oftebro, Christoffer Boe, Dar Salim, Kenneth M. Christensen, Natalie Madueno og Lars Ranthe medvirker alle i TV 2-serien 'Kriger'. Foto: THOMAS SJØRUP Vis mere Søren Malling, Jakob Oftebro, Christoffer Boe, Dar Salim, Kenneth M. Christensen, Natalie Madueno og Lars Ranthe medvirker alle i TV 2-serien 'Kriger'. Foto: THOMAS SJØRUP

Han har i dag også privilegiet at kunne fravælge roller, selv om der er rigtig gode penge i dem.

»Der er jeg meget konsekvent og siger 'Det der kan jeg ikke relatere til', og så kan det godt være, der er penge i det, men så må jeg leve for mindre,« siger Søren Malling og uddyber:

»Jeg har haft oplevelser af at stå i noget, hvor jeg har tænkt: 'Aaarh, du vidste dybest set godt, at det her behøvede du ikke at lave, og du ville egentlig hellere lave noget andet, men så kom du til at sige ja'. Og det bliver jeg både en dårligere skuespiller og ægtemand af,« siger Søren Malling, der i dag hellere takker nej og giver pladsen til en anden kollega.

»Det er da det fedeste i verden, at jeg nu selv kan vælge, men jeg husker også de år, hvor det ikke fungerede, så jeg vil også gerne dele ud og være generøs,« siger skuespilleren.

Søren Malling har tidligere medvirket i DR-serien 'Borgen'. Foto: Thomas Freitag Vis mere Søren Malling har tidligere medvirket i DR-serien 'Borgen'. Foto: Thomas Freitag

Ud over rollen i 'Kriger' er Søren Malling næste år aktuel i en bærende rolle i eventyrfilmen 'Skammerens datter II' og har også filmen 'Keepers' på vej med Gerard Butler. De mange roller har kun gjort Søren Malling mere sulten, men den helt store drømmerolle er svær at sætte ord på.

»Jeg så engang et interview med Harrison Ford, hvor han fik nogenlunde samme spørgsmål, for nu havde han prøvet alt, og hvad var der så tilbage? Så sagde han, at det vidste han ikke, men for hver gang, han fik et tilbud, så var dét det nye fede. Og jeg har det faktisk på samme måde,« siger Søren Malling.

»Ellers ville det blive noget lidt kliché-agtigt, for hvem vil ikke spille James Bond? Men det kommer ikke til at ske, for jeg har hverken udseendet eller kroppen,« griner skuespilleren.