Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg tror ikke, man kan sætte sig ind i, hvordan det er at blive sat af på en øde ø. Det er så absurd i ens hoved, at man ikke kan forestille sig, hvad der kan gå galt,« fortæller Sebastian Bull.

Den 'Øen VIP'-aktuelle skuespiller vidste, at han skulle finde mad, danne relationer og … ja, overleve, da han deltog i tv-programmet. Men hvad han ellers blev udsat for, havde han ikke forberedt sig mentalt på. Og det blev skæbnesvangert for ham.

I 'Øen VIP' bliver otte kendte danskere sat i land på en rå, stenet strand ude midt i Stillehavet uden moderne hjælpemidler eller kontakt til omverdenen. Herfra skal de selv skaffe mad, vand og et tørt sted at sove, mens junglens kryb og giftige planter udsætter dem for diverse smertefulde pinsler.

Men allerede inden for ekspeditionens første timer havde Sebastian Bull sin allerførste nærdødsoplevelse, fortæller han til B.T. forud for programmets premiere 9. februar.

For pludselig kunne den 27-årige skuespiller ikke trække vejret.

»Vi havde ingen ure på, og vi mistede tidsfornemmelsen, men vi vidste, at vi ankom til øen klokken 16, og det bliver mørkt cirka klokken 18.30,« indleder han sin fortælling.

Forud for ekspeditionen var deltagerne blevet instrueret i, at de hurtigt skulle finde frem til en sandstrand, så de ikke skulle slå lejr inde i junglen, som blandt andet er kendt for at være hjem for verdens farligste træ, 'dødstræet', der kan give boblende sår og være dødelig ved indtagelse.

Men så langt nåede de ikke, før solen gik ned. Og med ét var der mørkt. Ikke bare mørkt, men bælgmørkt. Ikke engang månen var synlig, og selv hvis de på dette tidspunkt havde fundet værktøj til at lave et bål, ville de ikke kunne se, hvad de skulle sætte ild til.

Foruden Sebastian Bull deltager Frederik Nonnemann, Mille Gori, Thomas Rode Andersen, Charlotte Bøving, Oliver Bjerrehuus, Philine Roepstorff og Rune Glifberg. Foto: Warner Bros. Discovery Vis mere Foruden Sebastian Bull deltager Frederik Nonnemann, Mille Gori, Thomas Rode Andersen, Charlotte Bøving, Oliver Bjerrehuus, Philine Roepstorff og Rune Glifberg. Foto: Warner Bros. Discovery

»Vi er gået sindssygt langt på det her tidspunkt, og det er varmt og fugtigt. Vi er udmattede og skal sidde op og sove midt i ingenting. Og så begynder det bare at tordne og pisse ned, og så bliver det endnu varmere,« siger Sebastian Bull.

»Jeg kunne ikke få vejret og fik et kæmpe angstanfald, som tog røven på mig.«

I 'Øen VIP' kan man se, hvordan Sebastian Bull nærmest mister bevidstheden, mens især læge Charlotte Bøving forsøger at tale ham til ro. Men skuespilleren har svært ved at være i sin egen krop, mens programmets tre fotografer, der deltager i 'Øen VIP' på lige fod med de kendte deltagere, filmer det hele med deres nightvision-kameraer.

»Jeg gider ikke have, det skal filmes. Jeg kan mærke, jeg er fucking ved at skide i bukserne. Jeg kan ikke få vejret. Jeg forstår godt, I er her for at dokumentere, men når jeg beder om, at kameraet ikke skal filme mig, kan man så ikke have en form for respekt for, at man ikke kan få vejret?« siger han desperat, mens en af fotograferne forklarer, at aftalen er, at han filmer alt, og det er et skråplan, hvis han allerede skal slukke kameraet nu.

Den 27-årige skuespiller Sebastian Bull er en af otte deltagere i 'Øen VIP'. Foto: Warner Bros. Discovery Vis mere Den 27-årige skuespiller Sebastian Bull er en af otte deltagere i 'Øen VIP'. Foto: Warner Bros. Discovery

I dag kan Sebastian Bull godt se, at fotografen bare gjorde sit arbejde.

»Men jeg er ikke vant til at være Privat-Sebastian foran et kamera. Som skuespiller plejer jeg at gemme mig bag mine roller og portrættere andre menneskers liv, så jeg skulle lige ændre mine tanker til, at det var okay at vise sårbarhed,« siger Sebastian Bull.

»I momentet var det ikke sjovt, men set i bakspejlet er jeg på en måde glad for, at det blev filmet, for det gør det mere håndgribeligt for folk. Og jeg vil gerne have, at angst ikke er tabubelagt, for som man kan se på mig, er jeg jo glad i dag,« smiler han.

Han mener selv, at anfaldet i den mellemamerikanske jungle var hans krops måde at fortælle ham, at han ikke skulle presse sig selv så meget. Og trods den ubehagelige oplevelse føler han, han kender sig selv bedre efter turen.

'Øen VIP' har premiere på Discovery+ 9. februar.