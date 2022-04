Will Smith har trukket den ene overskrift efter den anden, efter han stak Chris Rock en lussing på scenen under Oscar-uddelingen.

Og det tyder på, at det ikke stopper endnu.

En tidligere kollega til Will Smith, der medvirkede i portrætfilmen Ali, hævder nemlig, at han blev mobbet og ydmyget af Will Smith. Det skriver The Sun.

»Filmen var tiltænkt som et stort springbræt i min karriere, men i stedet endte det som et mareridt på grund af mobningen fra Will Smith,« udtaler Paul Rodriguez og fortsætter:

»Han var ond over for mig, men han var sød over for alle andre.«

Paul Rodriguez, der i dag er 67 år, påstår, at han blev mobbet og ydmyget af Will Smith under optagelserne til filmen Ali, der udkom i 2001.

Paul Rodriguez spillede rollen som Dr. Ferdie Pacheso i filmen Ali, hvor Will Smith spillede den legendariske bokser Muhammad Ali.

Paul Rodriguez beskriver over for The Sun, hvordan Will Smith ignorerede ham, hånede ham og mobbede ham dagligt.

Til sidst blev det så uudholdeligt, at Paul Rodriguez truede med at forlade produktionen, men blev overtalt til at blive af en kollega, siger Paul Rodriguez selv.

Under hele indspilningen af filmen, som varede seks måneder, forblev deres relation dårlig, fortæller Paul Rodriguez.

Og han tror på, at det langsomt vil sive ud med flere historier om, hvordan Will Smith i virkeligheden er.

The Sun, som bringer Paul Rodriguezs historie, har forsøgt at få en kommentar fra Will Smith. Avisen skriver, at Will Smith ikke har vendt tilbage.