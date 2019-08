»Jeg glæder mig til at optræde som mig selv i stedet for i en rolle, som jeg er vant til.«

Sådan lyder det fra skuespiller Marie Bach Hansen, der om ikke så lang tid skal deltage i dette års 'Vild med dans' sæson 16.

Når man altid har været vant til at have replikker og er blevet instrueret i, hvad man skal gøre hvornår, så er det noget helt andet, at man bare skal være sig selv.

Men den 34-årige skuespiller, som du nok bedst kender som Signe 'Sunshine' Larsen i serien 'Arvingerne', glæder sig også til udfordringen.

For selvom hun vurderer, at hun ikke er den bedste danser, så elsker hun at lufte benene på et dansegulv.

»Jeg kan vildt godt lide at danse,« siger hun, da B.T. taler med hende.

Konkurrencer kan hun også lide – de motiverer hende.

»Jeg danser for at have det sjovt, men jeg har sådan en ting, at hvis jeg er motiveret, og der er en konkurrence, så går jeg ret meget op i det.«

Og hun ved da også godt, hvilken dans hun håber at få lov til at prøve kræfter med.

»Jeg har noget med rumba,« siger hun.

Marie Bach Hansen besøgte Cuba, der ligger i Det Caribiske Hav, for cirka 10 år siden. På den tur tog hun nogle rumbatimer, og hun elskede det.

»Selvom jeg jo ikke var lige så god til at svinge hofterne som dem, der er fra Cuba, så var det helt vildt sjovt at prøve.«

Jeg håber, at jeg når så langt, at jeg kan prøve alle kjolerne Marie Bech Hansen

Og så er der kjolerne.

»Jeg elsker at klæde mig ud! Jeg håber, at jeg når så langt, at jeg kan prøve alle kjolerne,« afslutter hun,

Hun vil gerne nå igennem både silke, glimmer, tyl, pailletter og helst alle farver også.

Ud over sin bærende rolle som Sunshine i serien 'Arvingerne' har Marie Bach Hansen spillet med i blandt andet filmene 'Hvidstengruppen' og 'Klovn: The Movie'.

Privat danner skuespilleren par med trommeslageren Stefan Pasborg – han spiller blandt andet i bandet Ibrahim Electric.

Han har sønnen Louis Pasborg fra et andet ægteskab, men Stefan og Marie har ingen fælles børn.

Marie Bach Hansen fortæller, at Stefan Pasborg glæder sig meget til at se hende svinge hofterne på dansegulvet.

Vild med dans løber over skærmen i løbet af efteråret.