Den 35-årige skuespiller Zachary Horwitz er blevet idømt 20 års fængsel.

Dommen får han for ved hjælp af forfalskede dokumenter at have lokke milliarder ud af mere end 250 forskellige investorer, der troede, de investerede i filmrettigheder.

Det offentliggør det amerikanske justitsministerium.

Siden 2014 og frem til sin pågribelse af FBI i april 2021, svindlede den 35-årige skuespiller de mange investorer gennem sit filmselskab 1inMM Capital LLC for i alt 650 millioner dollar, svarende til mere end fire og en kvart milliard i danske kroner.

Penge, han påstod skulle bruges på filmrettigheder, som ville give høje afkast, når filmene – ifølge forfalskede kontrakter og e-mails – skulle udgives udenlands på streamingtjenester som HBO og Netflix.

»Men, som hans ofre fandt ud af, var Horwitz ikke en succesfuld forretningsmand eller Hollywood-insider. Han spillede bare én i det virkelige liv,« som det lød fra sagens anklagere i et domsnotat.

For i virkeligheden blev milliarderne brugt på at berolige og tilbagebetale tidligere investorer – og på Zachary Horwitz selv.

Dermed opretholdt han en luksuriøs livsstil, der blandt andet bød på et hus til knap 40 millioner kroner, luksusbiler og ture med privatfly.

Men i 2019 begyndte det organiserede svindelnummer at krakelere.

For flere investorer klagede over manglende betalinger. Zachary Horwitz skød skylden videre på de streamingtjenester, han påstod at have aftaler med, og for at opretholde løgnen, udgav han sig på skrift for at være repræsentanter for streamingtjenesterne.

Derfra gik FBI ind i sagen, og i oktober 2021 erkendte Zachary Horwitz sig skyldig i ét forhold om økonomisk bedrageri.

Nu er han så blevet idømt tyve års fængsel -– og til at tilbagebetale mere end 230 millioner dollar, svarende til mere end halvanden milliard danske kroner.

Blandt ofrene for milliardsvindlen finder man også tre af Zachary Horwitz' tætteste venner og deres familiemedlemmer.

Som skuespiller gik Zachary Horwitz under kunstnernavnet Zach Avery. Han har haft flere mindre roller i som oftest lavbudgetfilm som 'Trespassers' og 'The White Crow', men har også haft hovedrollen i thrilleren 'Last moment of clarity' fra 2020. Desuden har han en mindre ukrediteret rolle i Brad Pitt-filmen 'Fury'.