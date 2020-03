Når en dør lukkes, så åbnes der en ny.

Det kan skuespilleren Sofïa Vergara i den grad nikke genkendende til, efter hun i sidste uge optog sidste sæson af hitserien 'Modern Family'.

Hun har nemlig fået sig en ny tjans.

Sofïa Vergara skal være en del af den nye firkløver, som skal være dommere i den nye sæson af 'Americas Got Talent'. Det skriver Usatoday.

First day at my new job!! @agt season 15 I had the best time! Thank u to my new family @simoncowell @howiemandel @heidiklum @terrycrews

Den populære skuespiller, som er bedst kendt for sin rolle som Gloria Delgado-Pritchett gennem 11 sæsoner af 'Modern Family', skal fremover bedømme de mange håbefulde talenter, som stiller op i det populære amerikanske talentshow.

Udover Sofïa Vergara er dommerne Heidi Klum, Simon Cowell og Howie Mandel, som alle tre er gengangere i dommerpanelet.

»Det er et nyt og spændende kapitel for mig, og jeg er meget stolt af at være den første latin-amerikanske dommer i showet,« siger Sofïa Vergara i en pressemeddelelse.

Den nye dommer er allerede meget begejstret for sin plads i en af de fire stole, skriver hun i et opslag på sin Instagram-profil:

'Første dag på mit nye job. Jeg har haft den bedste dag. Tak til min nye familie.'

Sofïa Vergara afløser danseren Julianne Hough og skuespiller Gabrielle Union, som begge var dommere i sæson 14.

Den pensionerede fodboldspiller Terry Crews er desuden blevet genvalgt som vært, når showet bliver sendt sidst på sommeren.

Der bliver stadig afholdt auditions til den kommende sæson af programmet.