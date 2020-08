For fire år siden spillede den amerikanske skuespiller Zoe Saldana hovedrollen som sangerinden Nina Simone i filmen 'Nina'.

Nu fortryder hun bitterligt. Det lod hun onsdag vide i et interview, skriver cnn.com.

»Jeg troede dengang, at jeg havde lov, fordi jeg var en sort kvinde. Og det er jeg. Men det var Nina Simone, og Nina levede et liv og var på en rejse, som skulle æres ned i mindste detalje, for hun var et ganske særligt individ,« sagde en tårevædet Zoe Saldana i interviewet.

Zoe Saldana, der er af dominikansk og puertoricansk afstamning, ser sig selv som sort, men hun var ikke sort nok til rollen. Det er dét, hun nu beder om undskyldning for.

I 2016 havde filmen 'Nina' om sangerinden Nina Simone premiere. Allerede dengang var der kritik af valget af Zoe Saldana som hovedrolleindehaver. Foto: Eleonore Bakhtadze Vis mere I 2016 havde filmen 'Nina' om sangerinden Nina Simone premiere. Allerede dengang var der kritik af valget af Zoe Saldana som hovedrolleindehaver. Foto: Eleonore Bakhtadze

Da filmen om Nina Simone havde premiere i 2016 blev den kritiseret for at være et eksempel på såkaldt whitewashing, hvor hvide skuespillere castes til at spille ikke hvide karakterer.

Selvom Zoe Saldana både måtte sminkes mørkere i ansigtet og iføre sig en protese for at få en bred nok næse til rollen som Simone, forsvarede hun i 2016 sin ret til rollen.

»Film om kvinder - og i særdeleshed mørke kvinder - er ikke populære, så jeg måtte træffe et valg. Jeg ville ikke vente på, at den rigtige mørke skuespillerinde dukkede op og tog rollen, for så ville manuskriptet stadig ligge i skuffen. Castingen af mig er ligegyldig i forhold til vigtigheden af at fortælle Nina Simones historie,« sagde Saldana - dengang.

Nu har hun ændret mening.

Ifølge CNN siger hun i dag:



»Jeg skulle have prøvet alt, hvad jeg kunne for at caste en sort kvinde til at spille en usædvanlig perfekt sort kvinde.«

I de seneste uger har protester fra Black Lives Matter fået en række filmskabere og tv-producenter til at undskylde for at have været ufølsomme, når de har castet lyse skuespillere til at spille mørke karakterer.

Netop Nina Simone var kendt for at kæmpe mod racismen i USA. Hun skrev blandt andet sangen ‘Mississippi Goddam’ efter borgerrettighedsaktivisten Medgar Evers blev slået ihjel mens sangen ‘Four Women’ beskrev fire kvinder med forskellig hudfarve.

Zoe Saldana har tidligere spillet med i ‘Pirates of the Caribbean’, ‘Guardians of the Galaxy’ og ‘Avatar’, hvor hun spillede den kvindelige hovedrolle.