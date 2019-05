En 14-årige pige fandt sin far livløs i hans hjem i Chessington, England. Hans liv stod ikke til at redde.

Der er tale om skuespiller og forretningsmand Eric Michels. Alt tyder på, at han er offer i en grov tyveri-sag, der gik helt galt.

Ifølge flere britiske medier heriblandt BBC blev 54-årige Eric Michels efter alt at dømme offer for to skånselsløse mænd, der gik målrettet efter hans penge, under dække af at de skulle mødes på en sexdate.

Anklagemyndigheden har tiltalt 25-årige Gerald Matovu og 23-årige Brandon Dunbar for drabet på skuespilleren. Begge nægter sig skyldige i drabet.

Det er anklager Jonathan Rees påstand, at de to tiltalte har arbejdet sammen om at arrangere en række dates via dating-appen Grindr.

Målet var at stjæle ejendele og penge fra dem.

Men for at vende tilbage til datteren, der gjorde det forfærdelige fund.

Hun havde forsøgt at stable en aftale på benene med sin far. Hertil fik hun et meget ukarakteristisk svar.

'Hej, skat. Jeg har lidt travlt. Tales ved'.

Fordi svaret var mærkværdigt, ringede datteren faderen op. Stemmen i den anden ende af røret tilhørte ikke Eric Michels, og røret blev lagt på, da hun identificerede sig selv.

Svaret og den underlige telefonsamtale gjorde, at skuespillerens datter og ekskone opsøgte ham på hans adresse. De fandt ham livløs med et lagen over ansigtet i sin seng.

»Hun forsøgte at vække ham ved at råbe hans navn, men til ingen verdens nytte,« sagde anklageren i retten.

Ifølge den retsmedicinske undersøgelse peger beviserne på, at Michels havde indtaget det euforiserende stof GHB eller fantasy, som det også bliver kaldt.

I retten sagde anklageren, at indtagelse af stoffet kan føre til, at man ender i koma eller i værste fald døden.

Sammenlagt står de to mænd tiltalt i 26 forhold, der involverer 12 mandlige ofre. Retssagen er endnu ikke afsluttet.

Eric Michels efterlader sig tre børn, som han har med sin ekskone, som han gik fra i 2010. Han har hovedsageligt arbejdet som statist i blandt andet James Bond-filmen 'Skyfall'.