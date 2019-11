'Fifty Shades of Grey'-skuespilleren Dakota Johnson gæstede tidligere på ugen det populære tv-show 'The Ellen DeGeneres Show' i USA.

Og at sige det blev et akavet interview, er en underdrivelse. Det var nærmest tåkrummende at se på.

Ellen DeGeneres startede de akavede løjer, da hun spurgte 30-årige Johnson, hvorfor hun ikke var inviteret til hendes fødselsdagsfest. Det var skuespilleren dog ikke enig i:

»Du var altså inviteret. Da jeg var med i showet sidste år, skældte du mig ud over, at jeg ikke havde inviteret dig,« svarede hun. Du kan se interviewet her:

»Var jeg inviteret? Hvorfor kom jeg ikke? Nåh ja, jeg havde en ting. Det var nok i Malibu. Det var for langt væk. Nej, jeg husker det ikke før nu,« sagde 61-årige DeGeneres efterfølgende.

Og hvis du tror, det var alt, så har du kun set toppen af isbjerget - det blev endnu mere akavet.

Ellen DeGeneres valgte at spørge ind til festens detaljer, hvor hun nævnte at komikeren Tig Notaro havde været forbi for at optræde.

»Det var en overraskelse. Hun er min yndlingskomiker,« sagde Dakota Johnson, inden hun prøvede at redde situationen ved at sige 'altså, lige udover dig.'

Den 30-årige skuespiller vidste godt, at kampen var tabte, og hun rejste sig derfor og sagde 'tak for i aften' - men kom selvfølgelig tilbage.

Det tog dog ikke værten lang tid at svare tilbage:

»Jeg talte med min yndlingsskuespiller forleden dag. Jen Aniston.«

Men selvom du tror, det snart må stoppe, så er du ikke færdig med at krumme tæer endnu.

30-årige Dakota Johnson gæstede tidligere på ugen tv-programmet 'The Ellen DeGeneres Show'. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere 30-årige Dakota Johnson gæstede tidligere på ugen tv-programmet 'The Ellen DeGeneres Show'. Foto: CHRIS DELMAS

»Tig er fantastisk, men du så ham til min fødselsdagsfest først. Så jeg introducerede dig til ham,« sagde Ellen DeGeneres i en spydig kommentar.

Modsvaret kom dog promte fra Johnson:

»Ja, altså bortset fra, at jeg havde forladt festen, inden han gik på. Det her går ikke godt,« sluttede den 30-årige skuespiller.

'The Ellen DeGeneres Show' havde premiere tilbage i 2003.