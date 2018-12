52-årige Christiane Bjørg Nielsen har i over 20 år spillet rollen som Kandis fra de populære Pyrus-julekalendre, og det har hun tænkt sig at blive ved med, selvom Pyrus nu har bebudet sin pension.

»Hvis der er bud efter mig, så sætter jeg ikke en stopper for det. Jeg brænder ikke tøjet, jeg hænger det i skabet,« griner Christiane Bjørg Nielsen.

Hun debuterede i julekalender-universet som den kloge og ekstremt renlige nissepige Kandis i 'Alletiders Nisse' i 1995, og den dag i dag optræder hun stadig af og til i sit nissekostume ved forskellige lejligheder.

Hun er dog ikke nær så travlt beskæftiget i december som hendes nissekollega Pyrus.

Skuespillerne Christiane Bjørg Nielsen og Jan Linnebjerg. Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere Skuespillerne Christiane Bjørg Nielsen og Jan Linnebjerg. Foto: BENT MIDSTRUP

»Jeg har været minimalt ude og tænde juletræer og den slags, men slet ikke i samme størrelsesorden. Og så længe, der er brug for Kandis, kan hun klare skærerne,« fortæller skuespilleren.

Siden den sidste Pyrus-julekalender blev sendt i 2000 har Christiane Bjørg Nielsen primært været at finde på teaterscener rundt om i landet. Hun er i øjeblikket netop blevet færdig med Bankovarieté på Odsherred Teater og laver derudover andre småprojekter.

Jan Linnebjerg har før talt om, hvordan rollen som Pyrus har forhindret ham i at få andre roller,

»Jeg tror, det har været nemmere for mig, men jeg ved det dybest set ikke. Jeg har mest lavet teater, og filmfolk er ikke så gode til at gå i teatret, og det ærgrer mig da, for jeg vil gerne lave film,« siger Christiane Bjørg Nielsen og tilføjer:

Ville du se en julekalender med Pyrus og Kandis, der er gamle og har fået nissebørn?

»Hvis man har et billede af mig som en nissepige, kan det være, jeg ikke kommer op som et emne.«

Generelt fortryder Christiane Bjørg Nielsen dog på ingen måde sit valg om at spille Kandis, og hun holder stadig meget af både sin figur og hele universet.

»Jeg holder mega meget af hende, og jeg synes, det var nogle gode kalendere, og det er jeg stolt af. Mange siger til mig, at den historiske viden de har, har de fra Pyrus og Kandis,« forklarer skuespilleren.

Mens mange andre børn og voksne har Pyrus og Kandis inprentet som en fast del af julen, så har det altid været lidt anderledes for Christina Bjørg Nielsens egne børn, Ferdinand på 13 år og Ludvig på 18 år, der ikke altid har haft lyst til at se med.

Alletiders Nisse blev præsenteret tilbage i 1995. Foto: JAN JØRGENSEN Vis mere Alletiders Nisse blev præsenteret tilbage i 1995. Foto: JAN JØRGENSEN

»Det er ikke noget, de praler med, Ferdinand havde ikke sagt det i skolen, men så var der en, der opdagede, at jeg var med, og så var det alligevel sejt,« fortæller Christiane Bjørg Nielsen.

Den ældste Ludvig kunne da heller ikke komme udenom, at mor blev nævnt i den blå bog fra efterskolen, hvor der stod 'hans mor er Kandis.'

Selvom Kandis er en elsket figur blandt mange, så sker det dog af og til, at Christiane Bjørg Nielsen har oplevet at blive forvekslet med et andet populært folkeeje - nemlig dansktopbandet Kandis.

»Jeg tror tit, nogen har tænkt: Jeg troede, det var bandet, der kom og optrådte på torvet,« griner Christiane Bjørg Nielsen.

TV 2 viser i år Alle tiders julemand. Foto: MORTEN JUHL Vis mere TV 2 viser i år Alle tiders julemand. Foto: MORTEN JUHL

Andre har tilsyneladende også kunnet se det sjove i sammenligningen, for den ene og den anden Kandis er blevet ført sammen ved en enkelt lejlighed.

»For et par år siden skulle de have en pris på pladeselskabet Sony, og så fik de den gode idé, at det skulle være mig i udklædning, der gav dem prisen,« fortæller Christiane Bjørg Nielsen, der altså ikke har nogen planer om at stoppe som Kandis.

Altså lige indtil den dag børnene selv siger stop.

»Det er ikke længe siden, vi optrådte et sted, hvor børnene havde glædet sig så meget, og det er i sig selv en præmie og det hele værd, at man kan se, det gør en forskel for dem,« siger skuespilleren.