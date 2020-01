Navnet Harvey Weinstein er for evigt forbundet med en bølge af sexanklager og starten på hele MeToo-bølgen.

Filmproduceren er dog ikke dømt endnu. Hans retssag er begyndt, og en af de første til at vidne imod ham er skuespillerinden Annabella Sciorra, som siger, at Harvey Weinstein har voldtaget hende og terroriseret hende.

Weinstein kan dog ikke dømmes for det påståede overfald, fordi det er sket for så mange år siden, at man ikke kan komme efter ham retsligt.

Alligevel valgte man at tillade at lade Sciorra vidne, fordi hendes fortælling skal bruges af forsvaret til at vise, hvordan Weinstein har en historie med at begå overgreb mod kvinder, og det gjorde hun torsdag i mange detaljer.

Her ses Sciorra i 2001.. AFP PHOTO/Lucy NICHOLSON LUCY NICHOLSON / AFP Foto: LUCY NICHOLSON

Hun fortalte nemlig, at overfaldet, der fandt sted i slutningen af 1993 eller starten af 1994, blev begået mod hende i hendes egen lejlighed.

Med skælvende stemme fortalte hun i retten, at Weinstein brasede ind i hendes lejlighed, smed hende på sengen og voldtog hende.

En voldtægt, hun konfronterede ham med en måned senere.

Ifølge den amerikanske avis stødte hun nemlig tilfældigt på Harvey Weinstein efter det overfald, hun siger fandt sted, og der tog han ikke beskyldningerne pænt.

Harvey Weinstein ankommer til retssalen i New York torsdag 23. januar. 2020. REUTERS/Brendan McDermid TPX IMAGES OF THE DAY Foto: Brendan McDermid

»Det er, hvad alle de pæne katolske piger siger. Det her bliver mellem dig og mig,« siger Sciorra, at reaktionen lød fra Weinstein.

»Hans øjne blev helt sorte, og jeg troede, han ville slå mig lige der.«

Hun fortalte desuden i retten, at hun ikke meldte overfaldet, fordi hun troede ikke, det var en voldtægt. Dengang var hun af den overbevisning, at voldtægt var noget, der foregik som et overgreb begået af en fremmed.

Den 59-årige skuespillerinde, som har spillet med i nogle afsnit af 'The Sopranos', er den første til at vidne i retssagen, der potentielt kan betyde en livstidsdom i fængsel for Weinstein.