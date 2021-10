I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' møder du 47-årige Tine fra Valby. Hun tager hverken ansvar for sin sklerosesygdom eller sin økonomi, og hun låner penge af sin 20-årige datter, Naya, for at få hverdagen til at hænge sammen.

Ifølge eksperterne bruger Tine for mange penge på junkfood og sodavand og har det seneste år brugt hele 22.200 kroner på cigaretter. Da Tine var 18 år gammel, fik hun konstateret dissemineret sklerose, og hendes livsstil provokerer eksperten Louise Fredbo-Nielsen.

»Du vil gerne være en god rollemodel for dine børn, du har sklerose, og du ved lige så godt som jeg, at når man har sklerose, så forværrer det ens tilstand, at man spiser fastfood, ryger og drikker sodavand,« udbryder hun.

I dag fortæller Tine, at hun slet ikke kan genkende sig selv fra dengang.

Tine bruger 22.200 kroner på cigaretter om året. Det er både dyrt for økonomien og for helbreddet.

»Jeg var helt nede under gulvbrædderne, da Naya meldte mig til Luksusfælden, og jeg kunne ikke se mig selv komme ud. Nu har jeg taget teten for mit eget liv og tager ansvar både for min økonomi og min livsstil,« siger hun til B.T.

I ugens program ser man, hvordan Tine på grund af sygdommen aldrig haft et fuldtidsarbejde. Hun modtager fleksydelse og invaliditetsydelse, som betales af kommunen. Samtidig får hun børnebidrag, børne- og ungeydelse og børnetilskud. Men om kort tid bliver Tines yngste søn 18 år, og en fremtid uden hjemmeboende børn kan have store konsekvenser for Tine, hvis hun ikke ændrer sin livsstil markant.

»Hvis jeg bliver rigtig syg, kan ungerne ikke flytte hjemmefra. Så har jeg brug for dem til at få hjælp,« forklarer Tine grådkvalt i programmet.

Tine og hendes to børn er flyttet mange gange de seneste ti år, hvilket har kostet mange penge. I dag har hun købt en andelslejlighed, men at eje en bolig er dyrt, både i boliglån og i vedligeholdelse, fastslår eksperten Kenneth Hansen.

Eksperterne ser to muligheder. Tine kan sælge lejligheden og være gældfri om to år og fire måneder. Eller hun kan blive boende og være gældfri om 14 og et halvt år.

Et valg, der umiddelbart virker som en nem beslutning. Tine beslutter først at sælge lejligheden, men efter et par dage får hun kolde fødder. Hun beholder lejligheden, også selvom det betyder, at der går over 14 år, før hun er gældfri.

Efter en måned kommer eksperterne igen på besøg og kan konstatere, at Tine har gjort det godt. Hun har taget ansvar for økonomien, laver ugentlige madplaner og holder det budget, de har lavet til hende. Tines valg om at beholde lejligheden har gjort det svært for eksperterne at finde plads til en opsparing, men der er blevet tryllet med renten, så Tine samlet har sparet 48.000 kroner.

Tine får ros af eksperterne, men én dårlig vane kan hun ikke helt komme af med. Hun har skåret en tredjedel af cigaretterne væk, men forventer at stoppe i fremtiden, lyder det i programmet.

I dag har Tine dog stadig ikke kvittet smøgerne.

»Jeg er ikke stoppet med at ryge. Det er en vanvittig last, og den er svær at komme af med. Men drømmescenariet er at stoppe. Det er en stor økonomisk post, og når jeg stopper, skal pengene, jeg sparer, bruges på en tur til Berlin,« siger hun til B.T.