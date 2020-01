Skjortevirksomheden 'Barons' afviste i sidste uge et rekordstort bud på 15 millioner kroner fra Jesper Buch i 'Løvens Hule'.

Ejeren Joachim Latocha valgte i stedet for at lade Jacob Risgaard investere i virksomheden. Medstifteren af 'Coolshop' fik 10% af 'Barons' for 750.000 kroner - og siden er det gået godt. Rigtig godt.

Jesper Buch ville have 100% af virksomheden. Og det var tilsyneladende smart at takke nej til det tilbud. Salget af skjorterne går nemlig strygende. Det fortæller Jacob Risgaard til B.T.:

»Det går rigtig, rigtig fint med salget, men det gjorde det også inden udsendelsen. Det er nogle skarpe fyre. Alt er udsolgt.«

Joachim Latocha fra 'Barons' fik Jacob Risgaard med i virksomheden efter besøget i 'Løvens Hule'. Foto: Linda Kastrup Vis mere Joachim Latocha fra 'Barons' fik Jacob Risgaard med i virksomheden efter besøget i 'Løvens Hule'. Foto: Linda Kastrup

Virksomheden 'Barons' er skabt af Joachim Latocha. Virksomheden producerer skjorter i god kvalitet.

Og Latocha afviste buddet på 15 millioner fra Jesper Buch på stedet. Han fortalte til B.T., at han ikke mangler smør på brødet.

Det skyldes blandt andet, at Joachim Latocha var ansat flere år i Deloitte, inden han startede 'Barons'.

43-årige Risgaard tilføjer, at det går så godt i 'Barons', at virksomheden nu kigger mod det store udland:

»Nu skal vi forsætte med at have vækst. Vi skal til udlandet og etablere os. Vi skal simpelthen ud over rampen,« siger han og uddyber:

»De største skjortebrands er i Sverige, så der starter vi med at tage kampen op. Derefter skal vi til Holland, Tyskland og England.«

Og selvom Jacob Risgaard og 'Barons' nu er direkte konkurrenter med Jesper Buch og 'Shaping New Tomorrow', så mener han, at der er plads til dem begge:

»Jeg har stor respekt for 'Shaping New Tomorrow'. De laver fantastiske bukser, og vi laver fantastiske skjorter. Jeg synes, der er plads til os begge på markedet.«

Jesper Buch er nu konkurent til 'Barons' og Jacob Risgaard. Foto: Linda Kastrup Vis mere Jesper Buch er nu konkurent til 'Barons' og Jacob Risgaard. Foto: Linda Kastrup

'Shaping New Tomorrow' er ligeledes begyndt at lave skjorter på det seneste, og Risgaard vil lade de objektive forbrugere afgøre, hvad de synes er bedst at have på.

Medejeren af 'Coolshop' siger afsluttende, at han har et godt forhold til 'Just Eat'-skaberen Jesper Buch. Både nu, men ligeledes inden programmet:

»Jeg har været i IT-branchen siden 1996 og har stødt på Jesper ved flere lejligheder. Vores forhold er fint, og jeg har stor respekt for Jespers arbejde.«

Sæsonens andet afsnit af 'Løvens Hule' løber over skærmen fra klokken 20.00 torsdag aften på DR 1.