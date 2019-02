Når du om to måneders tid sætter dig til rette foran fjernsynet for at se TV 2 Nyhederne, vil du nok kunne se et nyt ansigt på skærmen.

Den 33-årige journalist og tv-vært Ditte Haue har nemlig taget springet fra DR Nyheder og TV Avisen til TV 2 Nyhederne, hvor hun i første omgang bliver en af værterne på 19 Nyhederne.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Ditte Haue er især kendt fra DR-programmerne 'Sporløs' og 'Aftenshowet', som hun har været vært på. Derudover har hun også været med til at dække blandt andet folketingsvalg, kommunalvalg samt store begivenheder i kongehuset.

På sin Instagram-profil har Ditte Haue også selv kommenteret sit jobskifte:

'I dag er en god dag. En spændende dag. Og også lidt en stor dag for mig. Jeg har nemlig valgt at tage springet fra min arbejdsplads gennem små ti år til nye, store udfordringer på TV 2. Jeg er glad, spændt og stolt, men også en lille smule nervøs for det hele. Sådan er det nok altid lidt, når man kaster sig ud i noget nyt,' skriver hun og fortsætter:

'Men måske særligt denne gang. Det er nemlig en form drømmejob, jeg lander i. Sådan et, man aldrig ville turde sige højt, at man drømmer om. Jeg turde i hvert fald ikke. Men også sådan et, som man nærmest råber JA TAK til, hvis man er så heldig at få det tilbudt. Og drømme kan blive til virkelighed! Derfor begynder jeg 1 maj som vært på 19 Nyhederne på TV2. Hurra!'

Ditte Haue er uddannet cand.comm. i journalistisk og dansk litteratur fra Roskilde Universitet.