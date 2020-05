Michael er igang med at optage et nyt program sammen med sin kæreste Maria.

Vi lærte 28-årige Michael Sommer at kende som 'Skatter', da han blev gift for rullende kameraer i den seneste sæson af 'Gift ved første blik'.

Kærligheden til konen Christina holdt dog ikke, og Michael begav sig i stedet ud på endnu en kærlighedsjagt i realityprogrammet 'Ex on the Beach'.

Det blev dog en kort fornøjelse, da Michael fandt ud af, at han allerede havde fundet kærligheden derhjemme i Danmark.

Så han pakkede sammen i knaldeprogrammet og vendte hjem til kvinden, der i dag er endt med at blive hans kæreste, designeren Maria Hjort Kronholm.

Nyt seriøst program

Men nu vender 'Skatter' igen tilbage til skærmen, og denne gang har han selv medbragt sit hjertes udkårne.

I det kommende program, som nu er igang med at blive optaget, deltager Michael nemlig sammen med kæresten Maria.

»Nu har jeg jo ikke medvirket i noget før, men I kan forvente at se en mere alvorlig, kærlig, ambitiøs og meget seriøs Michael. Programmet kommer helt ind under huden og viser vores liv,« fortæller Maria til Realityportalen om det nye program.

Noget på hjerte

Programmet er kun i optagelsesfasen – og har blandt andet budt på en grænseoverskridende date i en klatrepark for parret – og derfor må Maria ikke røbe for meget for produktionen bag.

Derfor kan hun ikke sige, hvor programmet vil blive sendt, men det ligger dog fast, at det får premiere i slutningen af i år.

»Det har ikke været nemt at beslutte, at jeg skulle medvirke, men programmet var bare i ånd med hvad, jeg har på hjerte. Og så er det rart at lave det med én, man stoler på komplet og virkelig elsker,« lyder det fra Maria om sin deltagelse i programmet med sin tv-erfarne kæreste.

Flere deltagere

Dog er det kommende program ikke kun om Michael og Maria.

»Jeg mener, det er to andre personer, der medvirker. Men dem kender vi ikke og har ikke mødt dem,« afslutter Maria.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk: