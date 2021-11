Bagvaskelse og en fordrejning af historiske fakta.

Sådan lyder den britiske forfatter og filmkonsulent Derek Carters barske dom over Ole Bornedals nye film, 'Skyggen i mit øje'.

Dommen giver han i et interview med Berlingske, hvor han raser over filmen, der handler om den hidtil største civile katastrofe på dansk jord, bombardementet af Den Franske Skole under Anden Verdenskrig.

I filmen kan man blandt andet se en scene, hvor en britisk officer skyder mod en taxa, inden hans fly styrter ned tæt på skolen.

Ole Bornedal debuterede som instruktør i 1989 med filmen 'The Dreamer'. Det helt store gennembrud fik han fem år senere med kultklassikeren 'Nattevagten'. Siden har han kastet sig over flere historiske skildringer – blandt andet '1864' og nu 'Skyggen i mit øje'. (Arkivfoto). Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix Vis mere Ole Bornedal debuterede som instruktør i 1989 med filmen 'The Dreamer'. Det helt store gennembrud fik han fem år senere med kultklassikeren 'Nattevagten'. Siden har han kastet sig over flere historiske skildringer – blandt andet '1864' og nu 'Skyggen i mit øje'. (Arkivfoto). Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Men ifølge Derek Carter, som i sit arbejde har talt med 32 ud af de 68 piloter, der medvirkede under bombetogtet, har scenen med taxaen aldrig fundet sted i virkeligheden.

Han påpeger endvidere, at folk, der kender bare lidt til historien om bombardementet, kan gætte, at den pågældende britiske officer i filmen i virkeligheden er officeren Peter Kleboe.

»At beskylde andre mennesker for at dræbe uskyldige er bagvaskelse,« siger han til Berlingske og fortsætter:

»Jeg er temmelig sikker på, at Klebos slægtninge vil være meget kede af den fordrejning.«

Derek Carter påpeger også andre ting, han finder kritisable i filmen – heriblandt at flybesætningen angivelig har forkert tøj på, og at piloterne opgør deres hastighed i kilometer frem for miles eller knob.

Han mener ikke, at fortællingen er blevet behandlet med respekt, understreger han over for avisen.

B.T. har været i kontakt med Ole Bornedal, som dog er afvisende over for kritikken.

»Jeg har haft et team af historiske eksperter, som har hjulpet mig, så jeg synes, jeg har gjort, hvad jeg kan,« siger han og påpeger, at han faktisk i sin tid spurgte Derek Carter om hjælp til de historiske fakta i filmen.

En af de unge karakterer i 'Skyggen i mit øje'. Foto: Pressefoto Vis mere En af de unge karakterer i 'Skyggen i mit øje'. Foto: Pressefoto

»Men det gad han ikke,« lyder det fra instruktøren, som oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer til kritikken.

Det er da heller ikke alle eksperter, der er er utilfredse med Ole Bornedals skildring af bombardementet.

Claus Bundgård Christensen, der er lektor i historie ved Roskilde Universitet, udtaler for eksempel til Berlingske, at han er uenig i Derek Carters kritik.

»I 1944 og 1945 beskød de allierede flere personbiler i Tyskland, enten med maskingeværer eller med raketter, der var monteret under flyene. Og nogle gange kom de lidt for langt op over den danske grænse, og så var der også folk, der døde på den konto. Det er altså ikke helt vanvittigt at forestille sig, at det er sket. At begivenheden ikke har fundet sted, sådan som Bornedal viser det, anser jeg ikke som et stort problem.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Derek Carter for at høre, hvorfor han efter sigende i sin tid afviste at hjælpe på filmen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

'Skyggen i mit øje' havde premiere torsdag 28. oktober. Det er den første film, som skildrer bombardementet i fiktionsform.