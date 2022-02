»Jeg synes faktisk, at DR skylder en undskyldning til alle børn,« lyder det i skarp kritik mod Danmarks Radio fra chefredaktør på Jyllands-Posten Marchen N. Gjertsen.

Lørdag aften så hun DRs årlige børne Melodi Grand Prix, 'MGP', med sin femårige datter.

Her hæftede hun sig ved, at den kinesiske videoapp TikTok blev nævnt flere gange i løbet af showet, blandt andet da værterne Stephania Potalivo og Anna Lin efter første deltagers optræden havde et indslag på scenen om at lave en såkaldt TikTok-dansevideo.

»Jeg synes, det er problematisk, at værterne ikke bare én gang, men mange gange nævner TikTok, så det bliver et slående tema, der går igen,« påpeger Marchen N. Gjertsen, som tilføjer:

»Det bliver nævnt (i showet, red.) på linje med noget, alle danskere elsker som Dronningen, landsholdet og flødeskum. Der er ikke andre konkrete produkter, som nævnes på det niveau, og der synes jeg slet ikke, TikTok hører hjemme.«

TikTok, der officielt har en aldersgrænse på 13 år, har de senere været udsat for stor kritik for blandt andet at indsamle store mængder data om brugerne, hvilket særligt problematiseres, da mange af TikToks brugere er meget unge.

»TikTok er for det første ikke for børn. Det er ikke et trygt sted, det er ikke godt etisk indhold at promovere for børn. At de så gjorde det så fuldstændig overdrevet, var et kæmpe etisk fuck-up for Danmarks Radios vedkommende,« lyder det videre fra Marchen N. Gjertsen.

»DR burde være præcis det modsatte af TikTok. Vi står i en situation, hvor samtlige politikere og danske medier prøver at bekæmpe techgiganter med et modsvar i form af god demokratisk journalistik og godt indhold, som vi kan være bekendt overfor vores børn og fremtidige generationer,« fortsætter Marchen N. Gjertsen og tilføjer:

MGP-værterne Anna Lin og Stephania Potalivo. Vis mere MGP-værterne Anna Lin og Stephania Potalivo.

»Mens vi andre prøver at bekæmpe dette fænomen, lægger de bedste sendeflade til børn i hele Danmark. Hvorfor skal alle forældre og børn have mast det i hovedet af Danmarks Radio, når det burde være en fin fælles begivenhed at se 'MGP' - som vi for øvrigt har været med til at finansiere,« spørger hun og slår fast:

»Jeg synes, det er en skændsel i public service sammenhænge. Det er en kinesisk tjeneste fuldt af alt muligt, som slet ikke hører nogen steder hjemme for børn.«

Marchen N. Gjertsen henviser desuden til DRs egne etiske retningslinjer om indhold til børn og undrer sig derudover over, at man nævner et produkt som TikTok flere gange uden redaktionel begrundelse.

B.T. har efterfølgende bedt om en kommentar fra DR.

I et skriftligt svar lyder det fra ledende redaktionschef for Børn og Livsstil hos DR, Signe Aggerholm:

»Jeg anerkender, at brug af Tiktok er en vigtig balancegang - og synspunktet her er helt fair. Men vi ved også, at TikTok fylder meget hos børn, og derfor er det også noget, vi beskæftiger os med.«

Hun fortsætter:

»I showet bliver det brugt eller nævnt to gange af værterne. Første gang i forbindelse med 'Min mobil' (sang nummer ét, red.). Sangen nævner TikTok som en del af omkvædet, og det tager værterne så udgangspunkt i, i den efterfølgende overgang. Derudover nævnes det i en opremsning. Det, synes jeg, egentlig er indenfor skiven, også når der ser mindre børn med, men jeg er som sagt helt med på, at balancen er vigtig.«

Signe Aggerholm afviser til sidst, at der kan være tale om skjult reklame, selvom TikTok nævnes flere gange i showet:

»Vi bruger det redaktionelt med udgangspunkt i sangen 'Min mobil'. Det kan derfor ikke betegnes som reklame og er inden for DRs retningslinjer.«