Ingen kan tage fra hende, at hun synger smukt.

Der var dog også mindre attraktive sider ved den unge Nicoline Simone Søberg Møller, som kom frem, da hun gik videre i talentprogrammet 'X Factor' i 2012.

Det viste sig nemlig, at den unge sangfugl, som dengang kun var 16 år gammel, havde en plettet fortid. Hun havde båret 1,5 kilo kokain fra en bil ind i et hus for sin ekskæreste. Det fik hun halvandet års betinget fængsel for.

Nu er det dog igen musikken, som fylder i hendes liv.

X factor 2012 går på fredag over til deres live show. Her ses Nicoline Simone med Jean Michel. Foto: Lasse Bak Mejlvang Vis mere X factor 2012 går på fredag over til deres live show. Her ses Nicoline Simone med Jean Michel. Foto: Lasse Bak Mejlvang

Hun skal nemlig medvirke i et andet tv-program, hvor det er sangstemmen og ens nærvær på scenen, som betyder noget.

Nicoline Simone Søberg Møller er gået igennem flere runder i programmet 'All together now', og hun er nu kommet igennem nåleøjet og er blevet valgt til at synge foran hundrede dommere.

I programmet gælder det om at få givet de 100 dommere så god en oplevelse, så flest muligt stiller sig op og synger med.

»Det har været helt andet end 'X Factor', som er et meget større program. Det har været stille og roligt, og jeg har fået nogle gode venner. Det har været en vild oplevelse og slet ikke noget overfladisk. Det har været en super dejlig oplevelse,«

Sådan siger sangerinden om deltagelsen i programmet, der sendes på Kanal 5. Hun har talt med Jyske Vestkysten.

Det var Nicoline Simone Søberg Møllers otte år ældre kæreste, som havde bedt teenagepigen om at bære stofferne fra bilen ind i huset i den sønderjyske by Nordborg, hvor Møller kommer fra.

Ekskæresten var også tiltalt i sagen, blandt andet for at have truet Nicoline Simone Søberg Møller. En sag, der altså kom til at koste Nicoline Simone Søberg Møller hendes chance i 'X Factor'.

Det var inden et liveshow, at makkeren til Nicoline Simone Søberg Møller, nemlig Jean Michel, valgte at trække sig, angiveligt fordi der var så meget uro på grund af narkosagen.